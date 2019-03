Barcelona hoopt dat koopclausule niet wordt gelicht

Callum Hudson-Odoi staat in de belangstelling van Borussia Dortmund en Bayern München, maar de tiener van Chelsea kan zijn loopbaan ook binnen Engeland voortzetten. Liverpool ziet namelijk wel heil in zijn komst. (BILD)

Liverpool is niet van plan de verhuurperiode van Loris Karius bij Besiktas vroegtijdig te beëindigen. De Duitse doelman heeft het lastig in Turkije en werd onlangs openlijk bekritiseerd door zijn trainer Senol Günes. (Daily Mirror)