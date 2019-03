Lof voor ‘beste voetballer Oranje’: ‘Je ergert je minder aan anderen’

Het Nederlands elftal begint zijn EK-kwalificatiecampagne donderdagavond met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland. Rafael van der Vaart verwacht dat er in De Kuip een belangrijke rol weggelegd zal zijn voor Frenkie de Jong.

De Jong speelt donderdag op het middenveld samen met Georginio Wijnaldum en Marten de Roon. De middenvelder van Ajax laat Wijnaldum en De Roon beter renderen, zo stelt Van der Vaart voor de camera van de NOS. Volgens Van der Vaart is Oranje met name in de opbouw sterk afhankelijk van De Jong. "Ik heb een hekel aan een balletje breed en een balletje terug. Doordat De Jong op het middenveld staat, erger je je minder aan andere spelers, omdat hij de bal uiteindelijk toch wel naar voren speelt."

De Jong maakte afgelopen september in de oefenwedstrijd tegen Peru zijn debuut voor Oranje, waarna hij razendsnel uitgroeide tot een vaste waarde in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. Volgens Van der Vaart erkennen de overige internationals het belang van De Jong. "Je ziet dat hij direct wordt aangespeeld als hij vrij staat. Dat is ook terecht, want hij is de beste voetballer. Het is door hem dat anderen weer beter spelen."

De oud-international plaatst nog wel een kanttekening bij het spel van de Ajacied. "Het probleem is dat hij nog niet de speler is die de beslissende bal geeft. Hij kan het wel, maar dat laat hij nog te weinig zien. Scorend vermogen heeft hij ook niet. Dat is een beetje zijn probleem. Je hebt dan eigenlijk één speler nodig die dat wel heeft. Davy Pröpper is zo’n speler, maar die zit op de bank."