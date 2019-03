‘Wat ik voorspel? Ik denk dat hij een topkeeper in Engeland wordt’

Kjell Scherpen maakt een stormachtige ontwikkeling door. De negentienjarige jeugdinternational is sinds dit seizoen de eerste doelman van FC Emmen en heeft zichzelf inmiddels zelfs in de kijker gespeeld bij Ajax. Peter van der Vlag is bij Emmen teamgenoot van Scherpen en ziet een mooie toekomst weggelegd voor zijn liefst 22 jaar jongere collega.

De 41-jarige Van der Vlag was woensdag aandachtig toeschouwer bij het EK-kwalificatieduel van Oranje Onder-19 met de leeftijdsgenoten van Wales (2-1 overwinning). "Wat opvalt is dat hij veel coacht. Dat valt me bij FC Emmen niet zo op en dat vraag ik dan wel eens aan hem. Dan zegt hij altijd dat hij genoeg coacht. Gelukkig kreeg ik vandaag die bevestiging", vertelt de ervaren goalie in gesprek met RTV Drenthe over Scherpen.

"Hij moet ervoor zorgen dat hij niets meer te doen krijgt. Dat kan maar op één manier en dat is door iedereen op de juiste plek te zetten. Daarnaast vind ik dat hij nog wel wat brutaler mag worden", zo vervolgt Van der Vlag. Scherpen is ruim twee meter en daarmee één van de langste doelmannen in de Eredivisie. "Zijn verschijning is imposant, maar soms mag een speler dat ook wel voelen."

Van der Vlag stelt dat Scherpen voor zijn eigen ontwikkeling ‘moet blijven spelen’. Diezelfde mening heeft Alfons Arts, oud-speler van onder meer Emmen. "Jongens van zijn leeftijd moeten wekelijks spelen. Op het niveau waar hij nu keept kan hij het meeste leren. Wat ik voorspel? Ik zie voor hem een grote carrière weggelegd. Ik denk dat hij een topkeeper in Engeland wordt."