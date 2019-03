‘Mino Raiola speelt voortdurend op hem in, maar hij behoort aan ons toe’

Milan Skriniar ligt bijzonder goed in de markt, zo verzekert zijn zaakwaarnemer Mithat Halis donderdag. De 24-jarige verdediger van Internazionale staat volgens de belangenbehartiger in de nadrukkelijke belangstelling van diverse Europese grootmachten én zaakwaarnemers.

Skriniar is bezig aan zijn tweede seizoen bij Inter, dat in de zomer van 2017 34 miljoen euro overmaakte naar Sampdoria teneinde de stopper in te lijven. De international van Slowakije is in het Giuseppe Meazza uitgegroeid tot één van de meest begeerde centrumverdedigers van Europa en kan volgens zijn zaakwaarnemer terecht in de Spaanse top. "Real Madrid is geïnteresseerd in en ook Barcelona hoopt hem aankomende zomer over te kunnen nemen van Inter", vertelt Halis in gesprek met AS.

Spaanse media stellen dat Skriniar bij Real Madrid in beeld is als eventuele opvolger van Raphaël Varane, die volgens L'Équipe een zomers vertrek bij de Koninklijke serieus overweegt. Voor Barcelona lijkt hij alleen een optie als een transfer van Matthijs de Ligt afketst: de verdediger van Ajax en het Nederlands elftal zou al topkandidaat gelden voor de Catalaanse club.

Het contract van Skriniar bij Inter loopt na dit seizoen nog drie jaar door en volgens Halis is zijn cliënt inmiddels een fortuin waard. "Zes maanden nadat hij de overstap van Sampdoria naar Inter maakte, bracht Manchester City al een bod van 55 miljoen euro uit op hem. Vandaag de dag is hij ongeveer 100 miljoen euro waard."

Het is overigens de vraag hoelang de belangen van Skriniar nog vertegenwoordigd zullen worden door Halis. Laatstgenoemde claimt dat diverse zaakwaarnemers van naam en faam graag zouden samenwerken met de verdediger. "Mino Raiola bijvoorbeeld, zaakwaarnemer van onder anderen Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba. Raiola probeert voortdurend op Skriniar in te spelen, maar hij is een speler die aan ons toebehoort."