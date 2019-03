PEC aast op deal met PSV: ‘De voorwaarden zijn al met potlood genoteerd’

Kenneth Paal speelt dit seizoen op huurbasis bij PEC Zwolle en als het aan de Blauwvingers ligt, blijft het daar niet bij. De Stentor weet donderdagmiddag namelijk te melden dat PEC de 21-jarige linksback graag definitief over wil nemen van PSV en inmiddels nagenoeg akkoord is met de koploper van de Eredivisie.

De Zwollenaren moeten een vaste transfersom overmaken naar Eindhoven voor Paal, in wiens contract waarschijnlijk ook een doorverkooppercentage opgenomen zal worden: “Kenneth heeft een optie in zijn contract. De voorwaarden om die te lichten hadden we niet met pen, maar al wel met potlood genoteerd. Ik hoop dat we dat snel rond kunnen maken”, laat technisch directeur Gerard Nijkamp weten.

Naast het aantrekken van Paal werkt Nijkamp eveneens aan de verlenging van het aflopende contract van Mickey van der Hart. De doelman heeft naar verluidt de clubleiding en de technische staf overtuigd van zijn kwaliteiten en heeft inmiddels te horen gekregen dat er een nieuwe aanbieding in de pijplijn zit.

Tweede doelman Diederik Boer krijgt, net als Dico Koppers en Melbourne City-huurling Denis Genreau, binnenkort te horen of zij in aanmerking komen voor een nieuw contract. Clubs moeten voor 1 april aflopende contracten formeel opzeggen om te voorkomen dat zij automatisch verlengd worden. De eveneens van Melbourne gehuurde Dean Bouzanis heeft in ieder geval al te horen gekregen dat hij geen toekomst heeft in Zwolle.