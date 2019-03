Dybala worstelt met vorm: ‘Jammer dat hij zo ver van doel af moet spelen’

Claudio Marchisio vindt het jammer dat zijn oud-ploeggenoot Paulo Dybala in een mindere periode zit bij Juventus. Mede door de komst van Cristiano Ronaldo speelt de Argentijnse smaakmaker in een andere rol en heeft hij zijn topvorm van de afgelopen seizoenen nog niet gevonden in het Allianz Stadium. Marchisio speelde vorig jaar nog samen met Dybala en pleit ervoor dat de aanvaller een rol krijgt die hem dichter bij het doel in de buurt brengt. "Juventus gaat daar dan van profiteren", verzekert de 33-jarige middenvelder van Zenit Sint-Petersburg.

Vorig seizoen was Dybala in de Serie A goed voor liefst 22 doelpunten. Deze jaargang staat de teller pas op vier treffers in 25 wedstrijden. "Paulo heeft een aangeboren talent en ik vind het dan ook jammer dat hij zo ver van het doel af moet spelen", vertelt Marchisio in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Ik kan me zijn eerste wedstrijd bij Juventus nog goed herinneren, dat was in de Supercoppa tegen Lazio."Ik zei dat als hij dicht bij de zestien zou blijven, dat hij zou scoren. En dat deed hij ook, hij schiet erg gemakkelijk."

Door zijn vertrek naar Zenit speelde Marchisio niet samen met Ronaldo. De middenvelder is lovend over de Portugees in Italiaanse dienst. "Hij werkt ontzettend hard en neemt zijn voorbereiding erg serieus. Hij is een voorbeeld. Zijn fysiek is ongewoon voor een voetballer, hij lijkt meer op een sprinter", aldus Marchisio, die in Turijn wel op het veld stond met grote namen als Andrea Pirlo, Arturo Vidal en Paul Pogba. "Het was een eer om met ze te spelen. Andrea's genialiteit, Vidal's uitbundigheid, Paul's jeugdigheid en mijn ervaring bleken een goede combinatie."

Marchisio speelde tussen 2006 en 2018 voor het eerste elftal van la Vecchia Signora. Hij maakte dan ook veel trainers mee bij de recordkampioen van de Serie A. "Ze hebben me allemaal nieuwe dingen geleerd. Didier Deschamps gaf me veel advies en onder Cesare Prandelli ben ik veel gaan scoren. Daarnaast bedank ik Antonio Conte. Hij heeft me veel geleerd over mijn manier van lopen. Met zijn vastberadenheid was hij een echte leider", sluit de 55-voudig Italiaans international af.