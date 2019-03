Ronaldo ontloopt schorsing en is inzetbaar tegen Ajax

Cristiano Ronaldo hoeft niet langer te vrezen voor een schorsing naar aanleiding van het ‘obscene gebaar’ dat hij maakte in de achtste finale van de Champions League tegen Atlético Madrid. De sterspeler van Juventus wees toen naar zijn ‘cojones’, een verwijzing naar een gebaar dat Diego Simeone drie weken eerder maakte, en de UEFA liet weten een onderzoek in te stellen naar deze gang van zaken. De Europese voetbalbond heeft donderdagmiddag bekendgemaakt Ronaldo niet te schorsen, maar hem een boete van twintigduizend euro op te leggen.

Ronaldo was tegen Atlético goed voor drie treffers en poetste de 2-0 achterstand uit de heenwedstrijd eigenhandig weg. Na zijn derde doelpunt vierde de Portugees op bijzondere wijze feest voor de supporters van Juventus, maar directeur Pavel Nedved vreesde in eerste instantie al niet voor een schorsing.

"Het was een gebaar dat op het veld werd gemaakt en op het veld zal blijven. Hij reageerde gewoon op alle hoon die hij over zich heen kreeg in Madrid en door de uitsupporters in ons eigen stadion", vertelde de Tsjech destijds. Juventus won uiteindelijk in eigen stadion met 3-0 van de Madrilenen die op hun beurt met 2-0 hadden gewonnen in Spanje.

Daar vierde Simeone een treffer van zijn ploeg op identieke wijze. De Argentijnse coach werd echter ook niet bestraft met een schorsing en kreeg net als Ronaldo een boete van twintigduizend euro. De Portugese superster is dus gewoon van de partij als la Vecchia Signora het in de kwartfinale van de Champions League opneemt tegen Ajax. De eerste ontmoeting staat op de planning voor woensdag 10 april.