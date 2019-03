‘Niemand kan Zidane verantwoordelijk houden voor de resultaten’

Carlos Ancelotti zag tot zijn groot genoegen dat Zinédine Zidane eerder deze maand terugkeerde bij Real Madrid. De Italiaanse trainer werkte jaren geleden bij Juventus samen met de Franse middenvelder, die hem later als trainer opvolgde in het Santiago Bernabéu. In een interview met France Football gaat Ancelotti verder in op de zeer succesvolle coach van de Koninklijke. "Ze zijn voor elkaar gemaakt en dat is de reden dat het opnieuw zal werken", verzekert de 59-jarige oefenmeester van Napoli.

Zidane keert op een bijzonder moment terug bij Real. De Spaanse topclub is uitgeschakeld in de Champions League en Copa del Rey. In LaLiga strijden de Madrilenen enkel nog voor de tweede plek. "Zidane weet wat hij moet doen, ik zie voor hem geen gevaren. Niemand kan hem verantwoordelijk houden voor de resultaten van dit seizoen. Hij zal de komende maanden rustig moeten blijven en het is belangrijk dat iedereen die rust bewaart", oppert Ancelotti, die ervan overtuigd is dat Real met Zidane de juiste persoon in huis heeft gehaald.

"Het was een goed idee om niet te wachten tot juni met de terugkeer van Zidane. Nu heeft hij veel tijd voor observaties, analyses en een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen." De Fransman werkte tussen 2016 en 2018 ook als hoofdtrainer in de Spaanse hoofdstad. Zidane won drie keer de Champions League en pakte met de grootmacht ook de landstitel, Supercoppa, UEFA Super Cup en wereldbeker voetbal voor clubteams. Zijn opvolgers Julen Lopetegui en Santiago Solari bleken niet succesvol.

Ancelotti kent Zidane al sinds de twee samenwerkten bij Juventus. Onlangs vertelde de Italiaan in gesprek met de Corriere dello Sport al over hun gezamenlijke tijd in Turijn. "Zidane heeft alles daar veranderd. Ik heb een team om hem heen gebouwd en mijn manier van voetballen veranderd. Ik heb alles aan hem te danken", vertelde Ancelotti. Zidane begon zijn tweede periode als hoofdtrainer van Real afgelopen weekend met een 2-0 overwinning op Celta de Vigo. Na de interlandperiode wacht een thuiswedstrijd tegen Huesca.