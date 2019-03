Geen minuut stilte bij interland Nederlands elftal vanwege protocol

Nederland werd maandag opgeschrikt door de schietpartij in een tram in Utrecht, waarbij drie doden en een aantal (zwaar) gewonden vielen. Het Nederlands elftal neemt het donderdagavond om De Kuip in de EK-kwalificatie op tegen Wit-Rusland, maar voor aanvang van dat duel zal er niet door middel van een minuut stilte of het spelen met rouwbanden worden stilgestaan bij de gebeurtenissen. De KNVB laat via een officiële verklaring weten zich aan de geldende protocollen te houden.

“Voor herdenkingen rondom wedstrijden van Oranje bestaat een protocol. De richtlijn geeft daarbij aan dat er herdacht wordt bij officiële interlands als de overheid een nationale dag van rouw heeft uitgeroepen (iets wat nu niet is gebeurd) of als het een icoon uit de voetbalwereld betreft”, laat de bond weten op de eigen website. Het was voor de KNVB niet eenvoudig om tot dit besluit te komen: “Binnen de voetbalbond werken vele mensen, mensen met allemaal een eigen mening en emoties.”

“Ook bij ons wordt er veel over het incident gesproken. Maar dat is dan ook juist de reden waarom hier ooit een protocol voor is opgesteld. Discussies mogen niet leiden tot een punt waarop het ene incident als erger dan het andere moet worden bestempeld. Niemand kan namelijk zoiets bepalen, en wij zeker niet. Vandaar dat wij de afgelopen jaren de neutrale richtlijnen van dit protocol hiervoor respecteren.”

De bond volgt hiermee de richtlijnen van de Nederlandse overheid en de UEFA, dat het incident niet op de agenda heeft gezet. Op nationaal niveau wordt er echter wel stilgestaan bij de gebeurtenissen: “De vlaggen in Zeist hangen halfstok omdat een van de slachtoffers een KNVB-lid is, een vader die in Utrecht voetbalde en hier ook twee jeugdteams trainde. Voor ons voelde het dan ook als een hele logische beslissing om alle amateurverenigingen de mogelijkheid te bieden om bij de eerstvolgende wedstrijden een minuut stilte houden. Ook wij zijn diep geraakt door ‘Utrecht’.”