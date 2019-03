Tagliafico moet aanvoerdersband afstaan: ‘Hij geeft ons wat extra’s’

Lionel Messi liet na het voor Argentinië teleurstellend verlopen WK in Rusland maanden verstek gaan bij la Selección Albiceleste. De Zuid-Amerikanen spelen aankomende week echter twee oefenwedstrijden tegen Venezuela en Marokko en de sterspeler van Barcelona is voor het eerst weer van de partij in het keurkorps van bondscoach Lionel Scaloni. De rentree van Messi betekent dat Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico de aanvoerdersband weer af moet staan, maar dit ziet hij niet als een groot probleem.

“Het was ongelooflijk om die band te mogen dragen. Ik moest hem destijds overnemen omdat Sergio Romero en Messi niet van de partij waren, maar we weten allemaal dat Leo de echte aanvoerder is”, legt hij uit aan de Argentijnse pers. “Leo was er na het WK niet bij en hij is nu weer terug, dat is erg belangrijk en goed nieuws.”

“Het is niet moeilijk voor Messi om terug te keren in het elftal. We weten wat hij uitstraalt, wat hij kan, met wie hij samenspeelt, hij is gewoon een onderdeel van het team. Het elftal zit op dezelfde golflengte, we zitten vaak met elkaar en iedereen praat met iedereen. We proberen ervoor te zorgen dat het gevoel goed zit, iedereen kan rustig met Leo praten.”

Messi won ondanks het bereiken van de finales van het WK en de Copa América nog geen prijzen namens zijn land en Tagliafico hoopt dat hier in de toekomst verandering in zal komen: “Dat verlangen heeft hij, hij geeft onze ploeg ook wat extra’s. Wat Leo binnen en buiten de lijnen doet is erg belangrijk voor ons. We hebben spelers die agressief en competitief zijn, met Leo erbij kunnen we een geweldig team zijn. Dat willen we allemaal.”