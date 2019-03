Diego Lainez: ‘Het aanbod van Real Betis was het meest geschikt voor mij’

In de winterstop was Ajax zeer dichtbij de komst van Diego Lainez, maar de middenvelder annex vleugelaanvaller tekende op het allerlaatste moment voor Real Betis en is nu in LaLiga te bewonderen. Dat de nog maar achttienjarige Mexicaan een veelbelovende toekomst tegemoet gaat, blijkt wel uit het feit dat hij reeds opgeroepen is voor het nationale elftal en dit jaar op plek acht prijkt in de top vijftig van Goal NxGn, de lijst met de grootste talenten tot en met achttien jaar. In dit exclusieve interview vertelt hij onder meer waarom hij voor Real Betis gekozen heeft.

