‘Juventus aast naast Matthijs de Ligt ook op ’type Pogba‘ van Ajax’

Ryan Gravenberch staat in de belangstelling van Juventus, zo weet Tuttosport donderdag te melden. De zestienjarige middenvelder van Ajax wordt door de scouts van de Italiaanse topclub beschouwd als een groeibriljant en zien hem graag naar Turijn verkassen. Gravenberch wordt bij de grootmacht gezien als een 'type Paul Pogba'.

De Franse middenvelder stond van 2012 tot 2016 onder contract bij la Vecchia Signora en wist indruk te maken, mede vanwege zijn fysieke kwaliteiten. Gravenberch zou gelijkenissen vertonen met de wereldkampioen, waardoor Juventus belangstelling zou hebben. Ook Lucien Agoumé van FC Sochaux zou men bij Juventus doen denken aan de jeugdige Pogba.

Directeuren Fabio Paratici en Pavel Nedved zouden overtuigd zijn van de kwaliteiten van Gravenberch, die tot de stal van zaakwaarnemer Mino Raiola behoort. Het toptalent is niet de enige Ajacied die op de radar van Juventus staat, aangezien Matthijs de Ligt al langer in verband wordt gebracht met een overstap naar de topclub uit Turijn.

Gravenberch maakte dit seizoen al zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. Trainer Erik ten Hag liet de middenvelder in september bij het verloren duel met PSV (3-0) enkele minuten voor tijd invallen, waardoor hij de jongste Ajax-debutant ooit werd. De jongeling ligt momenteel nog tot de zomer van 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA.