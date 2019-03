‘Ajax bezoekt Spaanse derby en denkt aan jeugdproduct van Barcelona’

Ajax loert naar verluidt op Levante-middenvelder Ruben Rochina. AS meldt donderdag dat een scout van de Amsterdamse club onlangs aanwezig was bij het duel van Levante met Villarreal (0-2). De scout zou meerdere spelers van de thuisploeg hebben bekeken, maar zou vooral geïnteresseerd zijn geweest in de verrichtingen van Rochina.

De 27-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler zou in de belangstelling staan van verschillende clubs in Europa. Rochina staat sinds afgelopen zomer definitief op de loonlijst van de huidige nummer vijftien van LaLiga, nadat de club hem voor ongeveer 1,4 miljoen euro had overgenomen van het Russische Rubin Kazan.

Dit seizoen kampte Rochina regelmatig met blessures, terwijl hij ook enkele keren een schorsing moest uitzitten. Zodoende staat de teller voor de voormalig Spaans jeugdinternational dit seizoen pas op 21 wedstrijden in LaLiga en de Copa del Rey, met 2 doelpunten en 7 assists tot gevolg. Rochina ligt momenteel nog tot de zomer van 2021 vast bij Levante.

De Spanjaard is afkomstig uit de jeugdopleiding van Barcelona, maar wist nooit een wedstrijd te spelen in de hoofdmacht van de Catalanen. Na zijn periode in Barcelona volgden dienstverbanden bij Blackburn Rovers, Real Zaragoza, Rayo Vallecano, Granada en Rubin Kazan. Laatstgenoemde club nam Rochina in 2016 voor tien miljoen euro over van Granada.