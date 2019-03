Manchester United is woest op Barcelona en neemt ‘moeilijk besluit’

Manchester United baalt van de hoge toegangsprijzen bij Barcelona voor het Champions League-duel van 16 april. De topclubs treffen elkaar in de kwartfinales van het miljardenbal en de Engelsen voelen zich genoodzaakt de prijs bij de heenwedstrijd op Old Trafford ook omhoog te halen om zodoende de fans te kunnen compenseren.

United baalt dat een kaartje voor het bezoeken van het tweede duel in het Camp Nou circa 118 euro kost. De Engelse grootmacht meldt op de clubsite dat het de meereizende supporters gaat compenseren. "Wij vinden dat de meereizende fans wederom slachtoffer zijn van verhoogde en dus excessieve toegangsprijzen van de gastheer", zo klinkt het.

“We hebben wederom het moeilijke besluit moeten nemen om fans van Barcelona hetzelfde bedrag te laten betalen voor hun uitwedstrijd (118 euro). We zullen de extra opbrengsten gebruiken om de meereizende supporters richting Barcelona bij te staan en hen bij de aanschaf van een kaartje met 31 euro te compenseren”, aldus the Red Devils in een statement.

Het is niet de eerste keer dat de Engelse topclub in actie komt tegen de hoge prijzen bij een concurrent. Vorig jaar maakte men zich boos over de hoge prijzen bij een duel met Valencia. De verwachting is dat de UEFA zich binnenkort gaat uitspreken over de kwestie van het verhogen van prijzen, aangezien eerder ook Bayern München en Liverpool hun ongenoegen hadden geuit over de prijs van kaartjes bij de tegenstander.