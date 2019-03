‘Mino Raiola zit niet meer dwars bij megatransfer Matthijs de Ligt’

Matthijs de Ligt heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Barcelona. Volgens Mundo Deportivo twijfelt de verdediger van Ajax niet meer, wijst hij andere grootmachten af en gaat hij zich verbinden aan de Catalaanse grootmacht. De eisen van zaakwaarnemer Mino Raiola zouden een eventuele transfer niet meer in de weg zitten.

De Spaanse krant meldt dat de belangenbehartiger doorgaans strijdt voor een zo hoog mogelijk salaris, terwijl Raiola ook graag een riante commissie wil ontvangen bij een overgang. De Ligt wil echter hoe dan ook naar Barcelona en heeft dit kenbaar gemaakt aan de spelersmakelaar, die zodoende nu als 'minder gevaarlijk' wordt beschouwd in het afronden van de miljoenendeal.

Veel topclubs hebben interesse in De Ligt, die nog tot medio 2021 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Onder meer Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid en Real Madrid worden gelinkt aan de Oranje-international. De genoemde topclubs zouden echter achter het net vissen, want de keuze van De Ligt voor Barcelona staat al vast, zo klinkt het.

Catalunya Radio meldde ruim een week geleden dat de Catalanen bereid zouden zijn zeventig miljoen euro te betalen voor De Ligt, een bedrag waarmee Ajax zou instemmen. Naar verluidt houden familieleden, de Ajax-directie en sponsoren van De Ligt allemaal rekening met een transfer naar Barcelona. Naast een bedrag van zeventig miljoen wordt ook een som van zestig miljoen genoemd in de Spaanse media.