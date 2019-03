‘Leermeester’ Van Dijk gidst jonge landgenoot: ‘Altijd zeggen waar het op staat’

Virgil van Dijk wordt door velen gezien als een onmisbare schakel bij zowel Liverpool als het Nederlands elftal. Pepijn Lijnders, assistent van Jürgen Klopp bij the Reds, ziet dat de 27-jarige verdediger een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. "Dat toont karakter, dat toont wil. En ik denk dat het einde van zijn ontwikkeling nog lang niet daar is", stelt hij in gesprek met de NOS.

Lijnders omschrijft de Oranje-international als een 'natuurlijke leider', iemand die continu meer eist van zichzelf en andere spelers. “Verdedigen zonder communiceren kun je geen verdedigen noemen. En dat doet hij heel goed. Hij zorgt ervoor dat we agressiever kunnen spelen en van achteruit makkelijker kunnen instappen met de bal”, aldus de trainer, die ziet dat de zeventienjarige Ki-Jana Hoever Van Dijk als leermeester heeft.

"Je kunt geen beter rolmodel hebben als centrale verdediger. Wanneer doordekken, proberen voor je spits te komen, rugdekking geven aan de zijkanten, het man tegen man spelen in de eigen zestien, wanneer instappen, wanneer de tegenstander juist laten komen om door de linies heen te kunnen spelen”, somt Lijnders op. De oefenmeester ziet veel potentie in de jonge Nederlandse verdediger.

"Maar hij kan hem ook veel leren over de dingen náást het veld. Hoe je omgaat met het materiaal, hoe je omgaat met de mensen binnen de club, altijd zeggen waar het op staat, vertrouwen geven, maar tegelijk ook kritisch zijn op je ploeggenoten. Leiding geven”, besluit Lijnders over de mogelijkheden van Hoever, die afgelopen zomer Ajax inruilde voor Liverpool.