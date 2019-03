'Johan Cruijff zou van De Jong en zijn acties hebben genoten’

Tonny Bruins Slot was bij Barcelona jarenlang de rechterhand van Johan Cruijff en hij groeide in het verleden uit tot zijn ultieme vertrouweling. De huidige analist van Ajax is ervan overtuigd dat Cruijff genoten zou hebben van het spel van Frenkie de Jong. Laatstgenoemde brak door bij Ajax en mag zich inmiddels volwaardig international noemen. “Cruijff hield van die stijl: het inzakken, de aanname, het inzicht en het overzicht. En met een dribbel twee, drie man voorbijlopen.”

Het creëren van een meerderheid op het veld door een linie door te schuiven ziet Bruins Slot als een van de grote kwaliteiten van De Jong. “Favoriete spelers van Cruijff, zoals Faas Wilkes, zijn jeugdidool, voorbeeld en international in de jaren vijftig van de vorige eeuw, hadden die kwaliteiten. Of Michael Laudrup, met wie hij bij Barcelona samenwerkte”, vertelt hij in De Telegraaf. “Verder was Cruijff bij Duitsland en Bayern München gek van de dribbel van Franz Beckenbauer. Hij schoof vaak door van achterhoede naar het middenveld om een meerderheid in die linie te krijgen. Zo kan De Jong ook spelen.”

Volgens Bruins Slot zei Cruijff dat de tweede actie bepaalt hoe goed de eerste actie is. “Loop je je vast, dan stelt het niets voor, maar Frenkie de Jong zorgt bijna altijd voor een goede voortzetting en daarom is hij zo belangrijk voor een elftal”, aldus Bruins Slot over de 21-jarige middenvelder, die donderdagavond aan de aftrap zal verschijnen voor het EK-kwalificatieduel met Wit-Rusland. “Tegen de Wit-Russen zijn we favoriet, maar daar lopen we niet voor weg. We moeten gewoon zorgen dat we die wedstrijd winnen”, aldus De Jong woensdag op de persconferentie.