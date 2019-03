Ihattaren: ‘Spelers van Ajax en Feyenoord even aan hun achterstand herinnerd’

Oranje Onder-19 won het EK-kwalificatieduel met Wales woensdagavond ternauwernood met 2-1. Vlak voor tijd kwam Wales op gelijke hoogte, waarna PEC Zwolle-verdediger Sepp van den Berg in de 92ste minuut de winnende maakte. PSV-middenvelder Mohammed Ihattaren had het veld toen al verlaten. Hij was niet helemaal fit en werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Ihattaren verliet het veld bij een 1-0 voorsprong. Juan Familia-Castillo had Oranje Onder-19 in de eerste helft op voorsprong geholpen. Vlak voor tijd zag Ihattaren het bijna mis gaan. “Mooi dat we alsnog de zege konden pakken”, laat hij in een reactie weten aan het Eindhovens Dagblad. “Ik ben hier met een goed gevoel gekomen en we gaan er alles aan doen om ons te plaatsen. De focus ligt nu volledig op Oranje. Natuurlijk hebben we het onderling wel over de clubs. Ik heb de spelers van Ajax en Feyenoord zeker even aan hun achterstand herinnerd”, aldus de PSV'er met een lach.

Ihattaren, die zich met Oranje Onder-19 hoopt te plaatsen voor het EK van komende zomer in Armenië, vindt dat de rivaliteit tussen de spelers van de Nederlandse topclubs erbij hoort. “Maar het gaat allemaal hartstikke goed samen, concurrentie is mooi”, aldus Ihattaren, die het met zijn ploeg deze en volgende week opneemt tegen Slovenië en Spanje.