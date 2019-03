Duitsland niet langs Servië in aanloop naar duel met Oranje

Duitsland is er woensdagavond niet in geslaagd het oefenduel met Servië te winnen. De ploeg van bondscoach Joachim Löw moest in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Oranje genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Luka Jovic kopte de bezoekers al snel op voorsprong in de Volkswagen Arena in Wolfsburg, waarna de stand na rust gelijk werd getrokken door invaller Leon Goretzka.

Aan de kant van Servië ontbrak Dusan Tadic. De Servische buitenspeler van Ajax besloot het duel met Duitsland aan zich voorbij te laten gaan. Bij Duitsland ontbraken Mats Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng. Löw liet het drietal eerder deze maand weten dat hun tijd bij de nationale ploeg erop zit, omdat hij wil doorselecteren. Het besluit van de bondscoach deed veel stof opwaaien in Duitsland. Löw had een basisplaats in petto voor spelers als Lukas Klostermann en Marcel Halstenberg, terwijl Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen allebei 45 minuten de kans kregen onder de lat.

Duitsland kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand. In de twaalfde minuut kwam de bal vanuit een hoekschop met enig geluk bij Jovic, die met het hoofd van dichtbij doelman Neuer kansloos liet. De Duitse ploeg zal weinig vertrouwen overhouden aan de eerste helft, want het team van Löw ontsnapte aan een nog grotere achterstand. De achterhoede van Duitsland werd vijf minuten voor rust volledig weggespeeld, waarna Adem Ljajic een haast niet te missen kans over schoot. Aan de andere kant kreeg Timo Werner een enorme kans, maar door een ongelofelijke redding van doelman Marko Dmitrovic gingen beide ploegen met een 1-0 stand rusten.

Met Ter Stegen, Marco Reus en Goretzka bracht Löw verse krachten binnen de lijnen. Duitsland drong steeds meer aan en een gelijkmaker kon niet uitblijven. Na 68 minuten spelen bracht werd Goretzka in stelling gebracht door Reus. Van binnen het strafschopgebied haalde hij verwoestend uit: 1-1. De gelijkmaker was verdiend, want Duitsland was goed uit de kleedkamer gekomen en het spel oogde fris en aanvallend. Nadat de Servische bondscoach Mladen Krstajic vijf wissels had doorgevoerd, kreeg aanvoerder Ilkay Gündogan een grote kans om te scoren. Hij omspeelde de keeper en dacht te scoren, maar de middenvelder van Manchester City zag zijn inzet van de doellijn worden gered door Nemanja Maksimovic. Servië eindigde de wedstrijd nog met tien man. Invaller Milan Pavkov kreeg diep in blessuretijd een directe rode kaart voor een harde overtreding op Leroy Sané.