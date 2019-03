‘Barça meldt zich spoedig met 50 miljoen euro voor Europa League-sensatie’

Barcelona maakt werk van de komst van Luka Jovic. De koploper van LaLiga wordt al enkele weken in verband gebracht met de spits van Eintracht Frankfurt en volgens journalist Fabrizio Romano van The Guardian bereidt men intussen een formeel bod voor. Barcelona is van plan om zich met vijftig miljoen euro te melden in Lissabon.

Jovic wordt momenteel voor het tweede seizoen op rij door Benfica verhuurd aan Eintracht Frankfurt. In een eerder stadium liet de club uit de Bundesliga al weten gebruik te zullen maken van de optie tot koop, die volgens directeur Fredi Bobic minder dan zeven miljoen euro betaalt. Het feit dat Eintracht meteen een gigantische winst kan maken op Jovic, is te danken aan zijn prestaties dit seizoen.

De 21-jarige Serviër kwam in 36 officiële wedstrijden tot 22 doelpunten en 7 assists. Van zijn 22 treffers maakte hij er 7 in de Europa League, waarvan één in de meest recente wedstrijd op bezoek bij Internazionale (0-1 zege) in de achtste finale. Bij die wedstrijd waren Ramón Planes en Éric Abidal namens Barcelona aanwezig. Eintracht stootte door naar de kwartfinale, waarin men Benfica treft.

Barcelona hoopt de onderhandelingen met Eintracht 'in de komende weken' te starten. Het lijkt er niet op dat 50 miljoen euro toereikend is, want volgens de Italiaanse journalist van de Engelse krant zet Eintracht in op een transfersom van 65 à 70 miljoen euro. Barcelona versterkte zich eerder al voor maximaal 86 miljoen euro met Frenkie de Jong, die in de zomer overkomt van Ajax. Overigens werd Jovic deze week ook al gelinkt aan Real Madrid.