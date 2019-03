Confrontatie met Ajax onzeker: ‘Ronaldo had het recht om zo te juichen’

Het is nog niet duidelijk of Cristiano Ronaldo moet boeten voor zijn gedrag na een doelpunt in het Champions League-duel van Juventus met Atlético Madrid (3-0). De Portugees vierde een goal door het zogenoemde cojones-gebaar te maken, een voorval dat nu nader wordt onderzocht door de UEFA. Emre Can hoopt dat de voetbalbond zijn ploeggenoot geen schorsing oplegt.

Ronaldo imiteerde Diego Simeone, die in de heenwedstrijd op een dergelijke manier juichte bij een goal van Atlético. “Ik wil niet praten over zijn gebaar”, zegt de Duitse middenvelder woensdag, geciteerd door BILD. “Ik moet zeggen dat Ronaldo, gezien zijn optreden, het recht had om te juichen zoals hij zelf wilde. Iedereen in het stadion begreep wel aan wie het gebaar geadresseerd was.”

“Ik ben blij voor hem dat hij een hattrick maakte. Hij moest in de eerste wedstrijd veel nare commentaren slikken en wilde hen van repliek dienen. Hoe hij hen antwoord gaf, namelijk een hattrick maken, is geweldig. Ronaldo is eigenlijk een rustige man, kan ik wel zeggen. Met beide voetjes op de grond. Hij loopt niet te koop met zijn status van wereldster.”

“Hij is de eerste die 'hallo' en 'dank je wel' zegt. Hij gedraagt zich niet alleen bij ons zo, maar ook bij de masseurs, de trainers... Mensen zouden verrast zijn als ze weten hoe normaal hij is”, besluit de middenvelder. De UEFA bepaalt op donderdag 21 maart welke straf Ronaldo krijgt opgelegd. Ajax ontvangt Juventus op woensdag 10 april. De return in Turijn volgt op dinsdag 16 april.