Nederland - Wit-Rusland: aanvang, live-uitzending en vermoedelijke opstelling

De EK-kwalificatie gaat donderdagavond van start voor het Nederlands elftal met een wedstrijd tegen Wit-Rusland. Oranje was in 2014 voor het laatst aanwezig op een groot eindtoernooi en onder leiding van Ronald Koeman moet eindelijk weer eens kwalificatie worden afgedwongen. De druk staat er meteen vol op, want met het duel met Duitsland van zondag in het vooruitzicht kan puntverlies Nederland duur komen te staan. In De Kuip moeten de eerste drie punten worden gepakt op weg naar EURO 2020.

Het Nederlandse voetbal krabbelt omhoog na een grote dip die jarenlang duurde. Na twee gemiste eindtoernooien is Oranje aan de hand van Koeman herstellende. De stemming binnen het Nederlands elftal is positief, want tot ieders verbazing werd eind vorig jaar de finale van de Nations League bereikt. Nederland eindigde in een loodzware poule met Duitsland en wereldkampioen Frankrijk de eerste plaats. Mocht Oranje in juni de halve finale tegen Engeland overleven, dan kan het zich in de finale tegen Portugal of Zwitserland kronen tot de eerste winnaar van de Nations League.

Ook in clubverband lijkt het Nederlandse voetbal zich te herpakken. Ajax staat voor het eerst sinds 2003 weer in de kwartfinales van de Champions League en de inbreng van Nederlandse basisspelers is met Matthijs de Ligt, Daley Blind, Frenkie de Jong en Donny van de Beek groot te noemen. Grote talenten breken door bij clubs als Ajax, PSV, Feyenoord en AZ, terwijl Nederlandse tieners voorzichtig op de deur kloppen bij Engelse topclubs. De toekomst van het Nederlandse voetbal ziet er plots weer rooskleurig uit, maar uiteindelijk draait het om presteren en in het geval van Oranje: kwalificatie voor het EK.

Koeman wil de EK-kwalificatie goed beginnen en hij peinst er dan ook niet over om het rustig aan te doen met spelers die dit seizoen al veel wedstrijden in de benen hebben. Ajax oogde de afgelopen duels met PEC Zwolle en AZ enigszins vermoeid en Erik ten Hag sprak tijdens een persconferentie de hoop uit dat zijn internationals het slot van de competitie met de club in het achterhoofd houden. “We spelen niet vriendschappelijk. Het gaat om kwalificatie. Dat heb ik alle trainers verteld”, zo benadrukte Koeman.

De bondscoach van Oranje beschikt over 25 fitte internationals. “Ook Frenkie de Jong is fit”, zei Koeman over de aankoop van Barcelona, die tegen PEC Zwolle nog op de bank bleef met liesklachten. “Pijntjes horen bij het voetbal. Maar wij stellen geen spelers op die niet fit zijn. We willen graag naar het EK. We spelen maar acht groepswedstrijden. Dan kan iedere misstap fataal zijn. We starten met thuiswedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland. We willen komende week goed beginnen aan de EK-kwalificatie.”

Vermoedelijke opstelling Oranje

Onder de lat kiest Koeman voor Jasper Cillessen. Vorig jaar wees de bondscoach de ex-Ajacied aan als eerste keus, ondanks dat hij bij Barcelona op de bank zit. De sluitpost raakte eerder dit jaar nog geblesseerd en het was nog maar de vraag of hij tijdig fit zou zijn voor deze interlandperiode. De doelman herstelde echter razendsnel en zat eind februari alweer op de bank tegen Real Madrid. Jeroen Zoet is bij PSV al jarenlang een steunpilaar onder de lat, maar hij staat een tree lager in de pikorde.

Op de rechtsbackpositie lijkt Denzel Dumfries de voorkeur te krijgen boven Kenny Tete. Laatstgenoemde is bij Olympique Lyon niet zeker van een vaste basisplaats. Tete komt regelmatig in actie, maar zit door de concurrentie met Rafael en Leo Dubois vaker op de bank dan hem lief is. Dumfries heeft zich na zijn transfer van sc Heerenveen naar PSV stormachtig ontwikkeld en in zijn laatste interland tegen Frankrijk maakte hij een ijzersterke indruk.

Met Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt beschikt Oranje over een centraal duo waar veel landen jaloers op zijn. Van Dijk wordt momenteel gezien als de beste verdediger ter wereld, terwijl De Ligt zo’n beetje het meest gewilde verdedigende talent is dat rondloopt op de Europese velden. Met Internazionele-verdediger Stefan de Vrij heeft Koeman een uitstekende mandekker achter de hand.

Afgaande op de laatste twee interlands lijkt Koeman voor Daley Blind te kiezen als linksback. Bij Ajax speelt de linkspoot vrijwel nooit op die positie, maar in Oranje en bij Manchester United speelde hij daar geregeld. Nathan Aké is zijn concurrent. Hij is vaste basisklant bij Bournemouth, maar wordt in de Premier League doorgaans ingezet als centrumverdediger. In het oefenduel met België op 16 oktober van vorig jaar (1-1) speelde Aké voor het laatst als linskback in het Nederlands elftal.

Verwacht wordt dat Ronald Koeman weinig wijzigingen doorvoert ten opzichte van de laatste twee interlands tegen Frankrijk en Duitsland.

Koeman is op zoek naar vastigheid en wil daarom niet te veel veranderingen doorvoeren in zijn Oranje-selectie. Ook aan het basisteam wil de keuzeheer zo weinig mogelijk sleutelen, en dus lijkt het middenveld vast te staan. De afgelopen twee interlands tegen Frankrijk en Duitsland zetten Frenkie de Jong, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum de lijnen uit op het middenveld. Waarschijnlijk houdt de bondscoach vast aan die namen. Dat zou een plek op de bank betekenen voor Donny van de Beek, Tonny Vilhena, Pablo Rosario, Davy Pröpper en Kevin Strootman.

In de voorhoede lijkt alleen Ryan Babel een zekerheidje. Memphis Depay is al maandenlang op zoek naar zijn vorm en is bij Olympique Lyon niet meer zeker van een plek bij de eerste elf. Toch lijkt hij voldoende krediet te hebben bij Koeman en mag hij zich tegen Wit-Rusland voorbereiden op een basisplaats. Quincy Promes voelt zich bij Sevilla steeds meer op zijn plek, maar wordt in Spanje niet ingezet op zijn favoriete positie. De aanvaller speelt bij zijn werkgever in een 3-5-2-systeem als wing-back. Heel handig voor zijn rol in Oranje lijkt dat niet. Tegen Duitsland begon Promes nog vanaf de aftrap, maar mogelijk kiest Koeman tegen Wit-Rusland voor Steven Bergwijn.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Promes/Bergwijn, Depay, Babel

Wit-Rusland

"Wit-Rusland is een stugge ploeg, een stuk beter dan veel mensen denken. In die ploeg zitten veel spelers van BATE Borisov en die doen het Europees altijd aardig. Het kan moeilijker worden dan mensen verwachten”, zei De Jong woensdag tijdens een persconferentie. Koeman waakt voor onderschatting tegen de nummer 78 van de FIFA-ranking. Hok benadrukte woensdag dat de ploeg van bondscoach Igor Kriushenko vorig jaar goed presteerden in de Nations League. De Wit-Russen eindigden met vier zeges en twee remises ongeslagen aan kop in divisie D van het toernooi.

Koeman wil de EK-kwalificatiecyclus hoe dan ook goed starten en drie punten zijn dan ook meer dan welkom. “Hoe beter het resultaat, hoe makkelijker het is naar de volgende wedstrijd”, aldus de trainer, doelend op de wedstrijd van zondag tegen Duitsland. “Het gaat om winst, liefst op een mooie wijze. Het belangrijkste is dat je drie punten haalt. We beginnen met twee thuiswedstrijden. Als je bij Duitsland in de poule zit, zijn wij en Duitsland favoriet om door te gaan. Je thuiswedstrijden moet je sowieso winnen.”

De grote bekende aan de kant van Wit-Rusland heet Alexander Hleb. De middenvelder (37) speelde in het verleden voor Arsenal en Barcelona. Hij draagt tegenwoordig het shirt van BATE Borisov en speelde tachtig interlands. "Hleb heb ik wel zien spelen toen ik jonger was en het is nog steeds een goede speler. Of ik er van uitga dat ik op 37 jaar nog steeds international ben? Laten we het hopen”, aldus De Jong.

Laatste ontmoetingen met Wit-Rusland

Op 7 oktober 2016 kreeg Nederland voor het laatst bezoek van Wit-Rusland. De Kuip was ook toen het strijdtoneel en de ploeg van toenmalig bondscoach Danny Blind won het WK-kwalificatieduel met 4-1. Quincy Promes zorgde er met twee goals voor dat Oranje met een 2-0 voorsprong ging rusten. Na de thee deed Alexei Rios nog wat terug, maar door doelpunten van Davy Klaassen en Vincent Janssen won Nederland ruim. Het basisteam van toen zag er heel anders uit dan hoe Oranje donderdagavond zal starten. Maarten Stekelenburg, Rick Karsdorp, Jeffrey Bruma, Wesley Sneijder, Klaassen en Janssen hadden toen allemaal een basisplaats, maar zitten nu niet eens meer bij de selectie.

Opstelling Oranje tegen Wit-Rusland op 7 oktober 2016: Stekelenburg, Karsdorp, Bruma, Van Dijk, Blind, Wijnaldum, Klaassen, Strootman, Sneijder, Janssen, Promes

Het Nederlands elftal verkeerde in zwaar weer toen Wit-Rusland op 7 oktober 2017 opnieuw de tegenstander was. Dick Advocaat had het stokje overgenomen van Blind en zag zijn ploeg moeizaam met 1-3 winnen in de Borisov Arena. Pröpper, Arjen Robben en Depay waren de doelpuntenmakers. Omdat concurrent Zweden met liefst 8-0 won van Luxemburg, stond Nederland voor een onmogelijke opgave op weg naar het WK in Rusland.

Opstelling Oranje tegen Wit-Rusland op 7 oktober 2017: Cillessen, Janmaat, Van Dijk, Rekik, Blind, Wijnaldum, Pröpper, Vilhena, Robben, Janssen, Babel

Nederland - Wit-Rusland live

De wedstrijd tussen Nederland en Wit-Rusland in De Kuip begint donderdagavond om 20.45 uur. Het duel is live te volgen op NPO 3. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur. Presentator Tom Egbers blikt samen met Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart vooruit op het duel. Jeroen Elshoff is commentator.