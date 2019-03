AZ countert Van Geel: ‘Voor ons is een terugkeer géén optie’

AZ ziet niets in de plannen van Martin van Geel voor een geheel nieuwe voetbalpiramide. De technisch directeur van Feyenoord stelde vrijdag in De Telegraaf voor om een aparte beloftencompetitie met een verhoogde leeftijdsgrens op te zetten. Hij wil dat de tien beste Eredivisie-clubs met de beloftenploegen tegen elkaar spelen op maandagavond. Het zou onder meer betekenen dat Jong AZ uit de Keuken Kampioen Divisie zou verdwijnen, evenals Jong Ajax, Jong PSV en Jong FC Utrecht.

Van Geel vindt maandag de beste speeldag voor 'spelers die dicht tegen het eerste elftal aan zitten'. "Anders spelen ze nooit", beargumenteerde hij. Voor clubs als Ajax en PSV zou het in zijn ogen een goed alternatief zijn. Zij ondervinden hinder van de leeftijdsgrens van 23 jaar voor spelers van de beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie. "Jongens als Daley Sinkgraven of Joël Veltman, die van lange blessures terugkeren, kunnen nu geen wedstrijden spelen." Op de officiële clubwebsite reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ op het voorstel.

Huiberts stelt dat de talenten van AZ in de Keuken Kampioen Divisie de 'maximale weerstand' ervaren. Hij erkent het jammer te vinden dat oudere spelers, die terugkeren van blessures, niet mogen meedoen met Jong AZ. "Voor deze spelers organiseren wij nu regelmatig oefenwedstrijden en ook hierin kunnen onze talenten meespelen. Feit blijft echter wel dat deze wedstrijden niet de échte situatie nabootsen van het spelen van een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie."

"Daar tref je tegenstanders die tot op het bot gemotiveerd zijn om de wedstrijd te winnen voor hun eigen fans, de media en voor een eventuele volgende stap in hun carrière", stelt Huiberts in een reactie op een vraag van een AZ-supporter over het plan van Van Geel. "Deze situatie kunnen wij niet creëren op de maandagavond als beloftenteams tegen elkaar gaan spelen (...) Teruggaan met de beloften naar een maandagavond-situatie zoals die hiervoor is geweest, is voor ons géén optie."