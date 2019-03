Bert van Marwijk gaat nieuw avontuur aan in Midden-Oosten

Bert van Marwijk wordt de nieuwe bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, zo meldt de voetbalbond van het land woensdagmiddag via de officiële kanalen. Van Marwijk, die de afgelopen tijd schoonzoon Mark van Bommel assisteerde bij PSV, wordt binnenkort middels een persconferentie officieel gepresenteerd.

De aanstelling van Van Marwijk bij de Verenigde Arabische Emiraten is geen verrassing, aangezien al weken de geruchten gaan dat de trainer in het Midden-Oosten aan de slag gaat. Eerder was Van Marwijk al actief in de regio, toen hij de keuzeheer was van de nationale ploeg van Saudi-Arabië. Van Marwijk volgt de opgestapte Alberto Zaccheroni op en moet het land naar het WK van 2022 leiden.

Het Eindhovens Dagblad meldde eerder al dat een functie van Van Marwijk als bondscoach 'in principe' niet leidt tot het einde van zijn achtergrondrol bij PSV. Van Marwijk adviseert Van Bommel in een rol als mentor en zal dit waarschijnlijk blijven doen. De ervaren oefenmeester fungeert vooral als klankbord en bekijkt de duels van PSV doorgaans op de tribune.

Van Marwijk wordt zodoende voor de vierde keer in zijn loopbaan bondscoach. Naast Saudi-Arabië heeft de trainer ook de nationale teams van Nederland en Australië geleid. Van Marwijk wist in 2010 met Oranje geschiedenis te schrijven door de finale van het WK in Zuid-Afrika te bereiken. In de eindstrijd bleek Spanje uiteindelijk met 0-1 te sterk.