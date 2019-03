Woensdag, 20 Maart 2019

Napoli denkt aan 35 miljoen euro voor Nederlander

Tom Van Den Abbeele is in beeld om de nieuwe technisch directeur van NAC Breda te worden. De voormalig scout van onder meer PSV is momenteel nog werkzaam bij Sint-Truiden. (Het Nieuwsblad)

Ben Chilwell heeft er een optie in de top van de Premier League bij. De linksback van Leicester City was al in beeld bij Manchester City en wordt nu ook door Liverpool gezien als een welkome aanwinst voor de breedte. (Calciomercato)

Nathan Aké heeft zich in de kijker gespeeld bij Napoli. I Partenopei denken aan een bod van 35 miljoen euro op de verdediger van Bournemouth, die ook in beeld is bij clubs als Chelsea en Tottenham Hotspur. (Daily Mirror)

Philipp Max heeft gegadigden in de top van de Bundesliga en de Serie A. Zowel Borussia Dortmund als AS Roma ziet wel wat in de vleugelverdediger van FC Augsburg. (BILD)

Bayern München is de gesprekken met zaakwaarnemer Pini Zahavi over de toekomst van Robert Lewandowski gestart. Der Rekordmeister wil het contract van de Pool met één à twee jaar verlengen. (BILD)