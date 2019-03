Ibrahimovic: ‘Hij zei: ‘Als je het podium betreedt, moet je je diep schamen’’

Zlatan Ibrahimovic heeft bij zowel Internazionale als Manchester United samengewerkt met José Mourinho. De spits van Los Angeles Galaxy heeft veel respect voor de prestaties van de Portugese manager, zo laat hij weten in gesprek met de Daily Mirror. De Zweed vertelt dat Mourinho er niet voor terugdeinsde om harde kritiek te leveren.

“Men zegt vaak dat hij in de pers te rechttoe rechtaan is. Als hij onomwonden zijn mening ventileert in de media, doet hij dat ook wel rechtstreeks naar de persoon zelf toe”, zegt Ibrahimovic, die zich een voorval met Mourinho bij Internazionale nog goed kan herinneren. De trainer haalde een keer tijdens de rust van een wedstrijd hard uit naar de aanvaller.

“We hadden met Inter een keer een slechte eerste helft gespeeld. Tijdens de pauze bekritiseerde hij mij ten overstaan van de hele groep. Ik kreeg in die tijd een prijs voor Beste Speler in Italië. Hij zei toen: 'Als je het podium betreedt en de trofee krijgt, moet je je diep schamen. Op de manier waarop je nu speelt, verdien je het niet.'”

“Dat hij zijn spelers bekritiseert, is niets nieuws”, wil Ibrahimovic benadrukken. “Het is maar hoe je er mee omgaat. Hoe ik ermee omging? Ik zei tegen mezelf: 'Ik zal het hem eens laten zien. Ik zal laten zien dat ik meer kan en beter kan presteren'”, besluit de veteraan, die sinds maart 2018 onder contract staat bij Los Angeles Galaxy.