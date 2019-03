Mundo Deportivo: Ajax mikt op tweelingbroers en stagiairs van Barça

De Zwitserse tweelingbroers Filip en Luka Frei mogen dromen van een fraaie overstap. De achttienjarige broers spelen momenteel voor FC Zürich, maar lopen volgens Mundo Deportivo stage bij de Juvenil A van Barcelona. Tegelijkertijd hengelt ook Ajax naar de gebroeders Frei, zo verzekert de Spaanse sportkrant.

Filip en Luka Frei zijn geboren in Servië, maar hebben de Zwitserse nationaliteit. Eerstgenoemde is een rechtsback die ook als buitenspeler uit de voeten kan; zijn broer Luka opereert in de as van het veld en wordt omschreven als een 'nummer 8'. Dinsdag deden de tweelingbroers mee in een oefenwedstrijd van de Juvenil A, de hoogste jeugdploeg van Barcelona, tegen een club uit Japan.

Technisch secretaris Jordi Roura en scoutingcoördinator Pep Boada waren namens Barcelona aanwezig bij de oefenwedstrijd om het optreden van de jonge Zwitsers te beoordelen. Mochten de twee kunnen aansluiten bij La Masia, dan lijkt Ajax kansloos in de strijd om hun komst. Het is bovendien niet duidelijk hoe concreet de belangstelling van de Eredivisionist is. De broers, die dezelfde zaakwaarnemer hebben als Dusan Tadic, hebben een aflopend contract bij Zürich.

Eerder op de woensdag meldde Sport wel dat Ajax en Barcelona de mogelijkheden onderzoeken om een samenwerkingsverband aan te gaan. Mocht het zover komen, dan is het denkbaar dat Ajax spelers van Barcelona mag verwelkomen die bijvoorbeeld op basis van leeftijd niet in aanmerking komen voor meer speeltijd in het eerste van los Azulgrana. In ruil voor de komst van die huurlingen, kan Barcelona weer prioriteit krijgen als talenten van Ajax voor een vertrek staan.