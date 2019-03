Casillas stelt pensioen uit: ‘Ik wilde hier eigenlijk maar twee jaar blijven’

Iker Casillas blijft ook volgend seizoen aan FC Porto verbonden. De Portugese topclub laat woensdag via de officiële kanalen weten dat het aflopende contract van de 37-jarige doelman met een jaar is verlengd. In de nieuwe verbintenis is bovendien een optie voor nog een seizoen opgenomen. Casillas is sinds 2015 actief in het Estádio do Dragão en won de afgelopen jaren onder meer de landstitel en de Portugese Supercup met zijn club.

“Vandaag is een heel bijzondere dag. Ik voel me thuis bij deze club en toen ze mij de kans boden om te verlengen, heb ik niet getwijfeld. Ik wil hier blijven tot ik een punt achter mijn carrière zet”, reageert hij op zijn contractverlenging. “Ik heb prachtige herinneringen aan de grote wedstrijden die ik met FC Porto heb gespeeld. Toen ik hier kwam dacht ik dat ik hier een jaar of twee zou spelen en dan met pensioen zou gaan.”

“Ik voel niets anders dan waardering voor deze club en niet alleen voor de club, maar voor de hele stad. Het doel is nu om ons te richten op de prijzen die we nog kunnen winnen. We zijn gefocust op het kampioenschap en de finale van de beker. In de Champions League is alles mogelijk (Porto is in de kwartfinale gekoppeld aan Liverpool, red.). Mijn hoofd is verder alleen bij FC Porto. Wat ik hierna ga doen weet ik eerlijk gezegd niet, maar ik hoop dat ik voor altijd aan het voetbal verbonden blijf.”

FC Porto is pas zijn tweede werkgever in de lange loopbaan van de 167-voudig international van Spanje. Casillas maakte in september 1999 zijn debuut onder de lat bij Real Madrid en zou jarenlang een vaste waarde bij de Koninklijke zijn. Voordat hij in 2015 de deur van het Santiago Bernabéu achter zich dichttrok won hij onder meer vijf landstitels en driemaal de Champions League met de club. Ook werd hij met zijn land wereldkampioen en tweevoudig Europees kampioen.