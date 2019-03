FC Twente ontvangt prijzen voor Beste Speler, Trainer en Keeper van periode

FC Twente kroonde zich onlangs tot de winnaar van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie en daar blijft het niet bij voor de Tukkers. Woensdagmiddag is namelijk bekendgemaakt dat de huidige koploper van het tweede Nederlandse niveau ook de Bronzen Kampioensschilden voor Beste Speler, Beste Trainer en Beste Keeper in de prijzenkast mag bijzetten.

Aitor Cantalapiedra is op basis van stemmen van de trainers en aanvoerder van alle clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en stemmen van supporters uitgeroepen tot de Beste Speler van de afgelopen periode. De aanvaller laat daarmee overige genomineerden Mario Engels (Roda JC Kerkrade), Bryan Smeets (TOP Oss) en Halil Dervisoglu (Sparta Rotterdam) achter zich.

De Spanjaard krijgt gezelschap van Marino Pusic en Joël Drommel, die uit zijn geroepen tot respectievelijk Beste Trainer en Beste Keeper van de afgelopen maanden. Dervisoglu valt daarnaast, ondanks dat hij naast het Kampioensschild voor Beste Speler greep, alsnog in de prijzen. De jongeling van Sparta is namelijk uitgeroepen tot Beste Talent van de derde periode.

Ferdy Druijf is de laatste speler die een Kampioensschild in ontvangst mag nemen. De spits van NEC is met zeven treffers de gedeelde topscorer van de derde periode. Engels en Anthony van den Hurk (MVV Maastricht) eindigden op hetzelfde aantal doelpunten, maar doordat Druijf minder minuten nodig had voor zijn goals krijgt hij de prijs voor Topscorer van de periode. Voor Druijf is het de tweede keer dit seizoen: in dienst van Jong AZ won hij het betreffende Kampioensschild in de eerste periode ook al.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.