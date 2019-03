‘Real Madrid was bang voor Lyon toen ik er net zat, dat begreep ik niet’

José Mourinho werd in de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een rentree bij Real Madrid, maar de Koninklijke koos er uiteindelijk voor om Zinédine Zidane terug te halen. Mourinho was in het verleden al drie jaar werkzaam in het Santiago Bernabéu en hoewel hij nooit een Europese prijs wist te winnen met de Spaanse grootmacht, heeft hij wel het idee dat hij een rol heeft gespeeld in de vier Champions League’s die in de jaren erna werden gewonnen.

“Volgens mij hadden in de zeven of acht jaar daarvoor geen enkele keer de kwartfinale bereikt. Ze haalden de halve finale of de kwartfinale niet. In mijn eerste seizoen moesten we tegen Olympique Lyon en de club was bang”, blikt de Portugees terug bij beIN Sports. “Ik kon niet begrijpen hoe een club bang kon zijn voor Lyon. Ze hadden een goed team, maar we hebben het wel over Lyon.”

“Twee seizoenen later werden we in de halve finale uitgeschakeld na strafschoppen (door Bayern München, red.). Kaká, Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo misten hun penalty’s, terwijl ze allemaal uitstekende strafschopnemers waren. We behaalden een recordaantal van honderd punten en haalden de halve finales van de Champions League.”

Mourinho begon dit seizoen nog als trainer van Manchester United, maar werd in december op straat gezet. Hij hoopt na de zomer echter een nieuwe club te hebben: “Ik heb een idee in mijn hoofd om in juni weer bij een club te beginnen. Ik weet precies wat ik aankomend seizoen niet wil, daarom heb ik ook al drie of vier clubs afgewezen. Ik weet wat ik wil, nog geen specifieke club, maar wel wat betreft de aard van het werk en de omvang van de club. Daar wacht ik nu op.”