Lieke Martens erkent: ‘Het zou mooi zijn als Real Madrid ook zou meedoen’

Lieke Martens beleefde zondag een hoogtepunt in haar loopbaan. Liefst 60.739 toeschouwers kwamen op het competitieduel tussen Atlético Madrid en Barcelona (0-2) in het Wanda Metropolitano af. Het stokoude record in het vrouwenvoetbal, 53.000 toeschouwers op Goodison Park op Boxing Day 1920, werd ruimschoots gebroken. “Natuurlijk zou ik ook een keer graag in het Camp Nou willen spelen, dat zou ontzettend mooi zijn”, erkent de 26-jarige aanvalster van Barcelona woensdag in een uitgebreid interview met AS.

“Het was een indrukwekkende ervaring, dat had het vrouwenvoetbal nodig”, verzekert Martens. “Atlético heeft goed werk verricht door het Wanda Metropolitano beschikbaar te stellen. Het zou ook mooi zijn om een keer in het Camp Nou te spelen. Bijvoorbeeld een halve finale of een duel met Atlético Madrid.” Martens speelde nog nooit voor zo veel fans. “In Nederland zijn er weleens 30.000 of 35.000 toeschouwers geweest, maar ik heb nog nooit voor 60.000 personen gespeeld. Een geweldige ervaring.”

Voor Martens was de overstap naar Barcelona een no brainer. “Ik was als klein meisje een grote fan van Barcelona. Ik genoot ontzettend van Ronaldinho en met spelen voor Barcelona kwam mijn droom uit. Het was een makkelijke beslissing. Er is altijd een geweldige connectie tussen Barcelona en Nederland geweest. Barcelona speelt zoals wij dat in Nederland graag zien.” Martens, die in 2017 tot beste voetbalster van de wereld werd verkozen, staat voor een belangrijk jaar. Barcelona kan de landstitel en de Champions League winnen en in de zomer staat het WK in Frankrijk op het programma.

“Aan het begin van het seizoen had ik veel blessures en had ik het moeilijk. Nu bereik ik mijn beste niveau. Maar ik bekijk het van week tot week. Ik wil niet verder vooruitkijken.” Nederland is een van de favorieten voor het winnen van het WK, maar Martens erkent dat Spanje ook goed bezig is. “Er is veel talent, dat is duidelijk. Spanje Onder-17 en Spanje Onder-19 winnen altijd. Ze zijn echt goed. Maar ik denk dat het vrouwenvoetbal over het algemeen beter wordt. Niet alleen in Spanje, maar overal. Het is geweldig om voor ruim 60.000 toeschouwers te spelen. Dat is een geweldige stap en ik hoop dat veel clubs het voorbeeld volgen, de stadions worden geopend en nog meer mensen komen kijken.”

“Elk jaar worden er stappen gezet en het is indrukwekkend om daar onderdeel van te zijn. Een grote stap vooruit. Ik zie dat de interesse in het vrouwenvoetbal groeit en dat meer mensen komen zijn. Het is niet alleen één wedstrijd. Maar ik denk ook dat we het beter doen, dat we sneller worden, dat we technischer worden. Het is leuk om naar vrouwenvoetbal te kijken. Dat is wat we nodig hebben.” Opvallend is dat de Clásico van het vrouwenvoetbal tussen Atlético Madrid en Barcelona gaat: Real Madrid heeft geen vrouwenelftal. Spaanse media verzekeren dat preses Florentino Pérez van mening is dat de kosten, circa vijf miljoen euro per jaar, niet opwegen tegen de baten en dat de strijd tegen topclubs als Olympique Lyon en Paris Saint-Germain nooit gewonnen kan worden. Direct falen tijdens de intrede in het vrouwenvoetbal zou schadelijk zijn voor het imago, zo klinkt het.

“Ik denk echt dat de Spaanse competitie een van de beste van Europa zou kunnen worden. Het zou mooi zijn als Real Madrid ook zou meedoen en in het vrouwenvoetbal zou investeren", benadrukt Martens. "Dat zou de competitie beter maken en ervoor kunnen zorgen dat buitenlandse sterspeelsters naar onze competitie zouden komen. De Spaanse voetbalsters zijn heel goed, maar om de competitie te ontwikkelen heb je ook buitenlandse speelsters nodig. Iedereen wil graag in Spanje wonen. Dit kan in de toekomst een geweldige competitie worden.”

Martens hoopt spoedig weer haar niveau uit 2017 te evenaren én weer de Ballon d’Or te winnen. “Ik doe er alles aan. Maar als iemand een beter seizoen draait, is het logisch dat de keuze daarop valt. Ik won de Ballon d’Or omdat we het EK wonnen. Als we dit seizoen de finale van de Champions League winnen, maak ik wellicht een kans. Maar eerst moet je presteren met je team. Ik ben een teamspeelster.” Martens beschouwt Nederland als een outsider voor het winnen van het WK. “Je hebt ook Spanje, de Verenigde Staten en Duitsland. Elk team is beter geworden, iedereen kan winnen en op een WK zijn er geen makkelijke wedstrijden. De verschillen zijn klein. Je wint niet met 5-0 of 6-0.”

“Het winnen van het WK of het winnen van de Champions League? Ik kan niet kiezen. Ik speel voor Barcelona om de Champions League te winnen en ik wil wereldkampioen met Nederland worden. Dit is sport. Je wilt altijd winnen, ook al is dat niet altijd mogelijk.” Het leven van Martens is de voorbije jaren radicaal veranderd. “Iedereen kent me nu. In Zweden kende niemand mij, nu is het anders. Het is mooi als je op straat wordt herkend. Op het veld betekent het dat je de bal vaker krijgt om te dribbelen of een wedstrijd te doen kantelen.” Martens sprak nog niet met Frenkie de Jong over zijn transfer naar het Camp Nou. “Dat doe ik wel als hij hier is. Een geweldige voetballer en een goede beslissing van Barcelona. Ik hoop dat hij het goed doet en belangrijk wordt. En dat zeg ik natuurlijk ook als Nederlandse.”