Tahith Chong praat over rentree bij Feyenoord: ‘Dat is een lastige vraag’

Tahith Chong maakte eerder dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester United en speelde tegen Paris Saint-Germain (1-3 overwinning) zijn eerste wedstrijd in de Champions League. Volgens berichten in Engeland zouden the Red Devils van plan zijn om de negentienjarige aanvaller te verhuren. Chong wil voorlopig nog niet nadenken over een eventuele verhuurperiode.

“Ik ben een speler van Manchester United en daar focus ik me op. Op elke training probeer ik hard te werken en dan zie ik wel wat de toekomst brengt”, vertelt Chong in gesprek met de NOS. De aanvaller meldde deze week bij Jong Oranje, dat een trainingsstage in Spanje belegt en het daar opneemt tegen de Verenigde Staten en Egypte. Chong werd eerder in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie.

Er wordt vervolgens gevraagd hoe hij tegenover een terugkeer naar Feyenoord zou staan. “Dat is een lastige vraag, omdat je op dit moment daar niet over nadenkt. Als je speler van United bent, denk je daaraan”, reageert de jonge aanvaller, die dit seizoen tot dusver drie wedstrijden in het eerste elftal van Manchester United achter zijn naam heeft staan. “Ik sluit niks uit en ik kan niet in de toekomst kijken. Wat er komt, daar deal ik dan tegen die tijd wel mee.”

Chong verliet de jeugdopleiding van Feyenoord in 2016 voor Manchester United. Een kleine drie jaar later staat hij nog altijd achter zijn keuze om op zeer jonge leeftijd naar Engeland te vertrekken. “Iedereen mag zijn mening hebben. Ik heb er geen spijt van dat ik naar United ben vertrokken. Ik zeg het eerlijk: ik wilde op dat moment gewoon een nieuw avontuur. Ik heb al mijn Champions League-debuut gemaakt, dus het is allemaal goed geweest.”