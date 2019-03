Keylor Navas blikt terug op moeilijke maanden: ‘Een lelijk gebaar’

Keylor Navas had de voorbije jaren een groot aandeel in het succes van Real Madrid in de Champions League, maar na het vertrek van Zinédine Zidane veranderde de status van de doelman uit Costa Rica. De Spaanse topclub nam Thibaut Courtois over van Chelsea en na verloop van tijd vond Navas zichzelf terug op de reservebank. De tegenvallende prestaties leidden tot twee trainerswissels én de rentree van Zidane op de bank.

In het eerste duel sinds de rentree van Zidane, in LaLiga tegen Celta de Vigo (2-0), kreeg Navas meteen de voorkeur boven Courtois. “Ik werd heel emotioneel toen ik zag dat ik in de basis stond”, erkent de doelman in gesprek met Cadena COPE. De Costa Ricaan heeft een moeilijk half jaar achter de rug. Met name de periode onder Santiago Solari was zwaar. “Wat ik ook deed op de trainingen, ik wist van tevoren dat ik niet zou gaan spelen.”

“Maar ik ben altijd een professional geweest. Ik wilde de dingen per se goed blijven doen. Voor mij is Real Madrid nog altijd een privilege.” Navas moest genoegen nemen met speeltijd in de Copa del Rey. Zelfs een optreden in het allerlaatste groepsduel met CSKA Moskou in de Champions League was geen optie. “Een lelijk gebaar. Vrijwel al mijn ploeggenoten kregen een kans om te spelen. Ik niet. Dat was moeilijk om te accepteren, maar ik bleef kalm onder de situatie en bleef hard werken.”

“Dat behoort nu tot het verleden. De etappe onder Zidane is datgene wat telt. Ik ga genieten van wat er komen gaat. Ik blijf er rustig onder. Ik weet dat Zidane iedereen een kans geeft, niet alleen mij.” Navas vond de voorbije maanden steun bij zijn ploeggenoten. “Heel veel hebben mij niet alleen gelaten. Sergio Ramos, Luka Modric, Marcelo, Toni Kroos, Gareth Bale, Isco. Ik kan ze eigenlijk allemaal wel opnoemen. Iedereen heeft mij gesteund. Of ik over een zomerse transfer heb nagedacht? Je moet altijd op de juiste momenten een beslissing nemen. Het was niet het moment om te kijken wat ik in de zomer zou gaan doen.”

Navas verzekert dat er sprake is van een gezonde concurrentiestrijd met Courtois. “Dat moet ook zo zijn. Je hebt de voetballer en je hebt de mens. Ik heb geen enkel probleem met Courtois als voetballer en als mens. Onze relatie is altijd normaal geweest.” Navas weet niet wat er de komende maanden gaat gebeuren of waar zijn toekomst ligt. “Ik heb een contract, Real Madrid is mijn illusie en ik wacht af wat er komen gaat. Ik heb voor deze club alles gegeven en dat zal ik blijven doen, maar ik wil niet nog zo’n jaar meemaken.”