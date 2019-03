Van Dijk over ‘prachtig liedje’: ‘Terwijl ik pas een jaar bij Liverpool ben, hè’

Virgil van Dijk kent een meer dan uitstekend seizoen bij Liverpool en is uitermate populair bij de fans van the Reds. Op social media deden afgelopen weken meerdere filmpjes de ronde van een speciaal lied dat de supporters voor de 27-jarige verdediger bedacht hebben. Die beelden zijn bij Van Dijk niet onopgemerkt gebleven, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

“Ik zie er echt heel veel voorbijkomen. Geweldig. Terwijl ik pas een jaar bij Liverpool ben, hè. Een liedje over mij, dat is al prachtig. En het is ook nog een goed nummer, een nummer dat iedereen pakt”, zegt Van Dijk over het lied op de melodie van het nummer Dirty Old Town van The Pogues. “Ik voel me sowieso goed, ik ben fit, speel alles en ik heb ook nog eens al langere tijd een aardig niveau te pakken.”

“In de groepsfase van de Champions League hadden we alle uitwedstrijden verloren. Daarin konden we niet overtuigen. Maar in München tegen Bayern lieten we het wel zien. Dat stemt je wel vrolijk”, vervolgt de verdediger. Liverpool won in Zuid-Duitsland met 1-3 en Van Dijk was in dat duel trefzeker. Eerder scoorde hij ook namens Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. “Ik scoorde de laatste jaren niet vaak, maar tegen Duitse tegenstanders gaat het wel lekker.”

Van Dijk stelt dat Liverpool een zwaar seizoen doormaakt, temeer omdat de druk in de titelstrijd langzaam maar zeker toeneemt. “Bij Liverpool hebben we onderling met elkaar gesproken. Daar kwam uit dat we ons moeten afsluiten voor de media. De media bepalen eigenlijk alles. Er wordt meer druk op ons gelegd omdat Liverpool al zo lang geen kampioen meer is geworden. En omdat we een aardige voorsprong hebben weggegeven dit seizoen”, aldus Van Dijk, die benadrukt dat Liverpool in de Premier League slechts één keer verloren heeft.

Liverpool is momenteel de koploper van de Premier League en heeft twee punten meer dan Manchester City, maar speelde wel een wedstrijd meer. “Ik denk dat de media echt een stevige factor zijn in de strijd om de winst in de Premier League. We hadden zeven punten voorsprong op City, dat verschil is verdwenen. Het is nu zo, volgens de media, dat wij de titel alleen maar kunnen verliezen. En City kan alleen maar winnen. Dan praat ik over druk. Dat kan voor spelers vervelend zijn.”