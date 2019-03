‘Paris Saint-Germain wil dat hij om negen uur zijn pyjama aandoet’

Véronique Rabiot is niet te spreken over de situatie waarin haar zoon verkeert. Adrien Rabiot werd enkele maanden geleden al uit de selectie van Paris Saint-Germain gezet door de clubleiding van les Parisiens en is nu ook twee weken geschorst naar aanleiding van een bezoek aan een discotheek, enkele uren na de uitschakeling in de Champions League door Manchester United.

Ook likete Rabiot een video van Patrice Evra, waarop zijn landgenoot vanaf de tribune van het Parc des Princes zijn vreugde liet blijken over het succes van zijn voormalig werkgever Manchester United. “Adrien is een gevangene”, verzekert Véronique Rabiot, die ook de belangen van haar zoon behartigt, in een uitgebreid interview met L’Équipe. “Hij wordt zelfs gegijzeld door Paris Saint-Germain. Binnenkort wordt het droog brood en water. In een kelder! De omstandigheden zijn wreed.”

De stroeve relatie tussen club en speler is ontstaan omdat Rabiot weigerde zijn aflopende contract te verlengen, om in de zomer gebruik te kunnen maken van een transfervrije status. Dat werd door de directie bestraft met een verbanning, een maatregel waar trainer Thomas Tuchel weinig tot niets tegen in had te brengen. Rabiot maakte zich vervolgens nog minder populair door niet te komen opdagen voor een trainingskamp in Qatar. De club hield als reactie om ‘ethische redenen’ een deel van zijn salaris is.

“Ik wil niet huilen om de situatie, of zeggen dat Adrien niet goed is. We hebben het over een aanval op de persoon Adrien. We zijn bescheiden mensen. Ik kan je wel vertellen dat hij alles wat gaande is, heel erg vindt.” Voor Rabiot zit er niets anders op dan voor zichzelf te trainen, indien hij in de zomer nog een mooie transfer wil bewerkstelligen. “Adrien traint, maar ik ga niet vertellen waar, met wie en hoe. Maar natuurlijk traint hij. Hij moet wel. Een topvoetballer, zonder blessures, kan niet dertien dagen lang niet trainen. En sinds hij niet meer op het trainingscomplex welkom is, heeft hij het heft zelf in handen genomen.”

Véronique Rabiot sprak hoe dan ook een hartig woordje met haar zoon. “Ik kan in ieder geval zeggen dat we het niet goedkeurden dat hij een verkeerde video een like heeft gegeven. Maar het lijkt erop alsof PSG ook de controle over zijn priveleven wil hebben. Zelfs wanneer ze hem niet meer willen. Ze willen dat hij om negen uur zijn pyjama aandoet, nog voor aanvang van de wedstrijd, voor de televisie gaat zitten en om elf uur naar bed gaat? Weten die mensen wel hoe het levensritme van een voetballer eruitziet? Als een voetballer speelt, wat zijn baan is, heeft hij een trainingsritme. Maar in dit geval is er niks aan de hand voor Adrien. Hij gaat heus niet een cursus pottenbakken volgen totdat er iets gebeurt. Hij moet voor zichzelf zorgen, laat hem leven!”