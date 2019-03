Martin Ödegaard juicht rentree van Zidane toe: ‘Dit is ook positief voor mij’

Martin Ödegaard werkte in het verleden bij Real Madrid samen met Zinédine Zidane. De middenvelder, dit seizoen verhuurd aan Vitesse, is dan ook erg blij dat de oefenmeester deze maand terugkeerde bij de Koninklijke. Momenteel bereidt Ödegaard zich met Noorwegen voor op de EK-kwalificatie en tijdens het persmoment werd hem gevraagd naar zijn coach. "Ik denk dat dit de ideale oplossing is", vertelde Ödegaard.

In de hoofdstad van Spanje werkte Ödegaard zowel bij Real Madrid Castilla als bij het eerste elftal samen met Zidane. "Ik denk dit erg positief is", liet Ödegaard weten. "Hij heeft succesvolle jaren gehad en kent de club en spelers erg goed. Zij kennen hem ook en hadden een goede relatie met hem."

Ook voor de huurling is de terugkeer van Zidane goed nieuws. Ödegaard heeft na dit seizoen nog een contract voor twee jaar bij de Spaanse topclub. "Dit is ook positief voor mij. Ik ken Zidane goed en we hebben een goede relatie. Ik heb een aantal jaar met hem gewerkt, toen hij trainer was van het B-team en als hoofdtrainer." Tot op heden speelde Ödegaard twee officiële wedstrijden voor Real Madrid.

In Arnhem gaat het de Noors international goed af. Ödegaard speelde dit seizoen 23 wedstrijden en wist daarin 5 keer te scoren. De voorgaande twee voetbaljaren was hij actief bij sc Heerenveen, maar zijn periode in Friesland bleek minder succesvol. Door zijn goede prestaties in GelreDome wordt Ödegaard gelinkt aan een transfer naar Ajax. Vooralsnog heeft hij bij Real een contract tot de zomer van 2021.