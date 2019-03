Lothar Matthäus kraakt Joachim Löw in aanloop naar duel met Oranje

Bondscoach Joachim Löw besloot onlangs geen gebruik meer te maken van Mats Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng. De nationale ploeg van Duitsland bereidt zich voor op de EK-kwalificatie en de timing van Löw is dan ook niet goed, vindt ook 150-voudig international Lothar Matthäus. In gesprek met Sky Sport zet de oud-voetballer zijn vraagtekens bij de beslissing. "Het is wat timing en communicatie betreft een grote fout", vindt Matthäus.

Duitsland oefent woensdag tegen Servië en treedt komende zondag in het kader van de EK-kwalificatie aan tegen het Nederlands elftal. Matthäus begrijpt dat de bondscoach het tijd vindt voor een nieuwe generatie. "Op sportief gebied kan ik dit begrijpen. Hij wil jonge, ambitieuze en hongerige spelers aan het elftal toevoegen. Ik ben veertig jaar betrokken geweest bij de nationale ploeg, maar ik kan me niet herinneren dat zo'n verandering vlak voor een kwalificatie of een toernooi plaatsvond. Dit gebeurt altijd na een groot toernooi", legt de oud-speler van onder meer Bayern München uit.

Op het WK van 2018 in Rusland sloeg die Mannschaft een modderfiguur. "Na de beschamende uitschakeling in de groepsfase waren er geen consequenties. Iedereen, inclusief de spelers, zouden het hebben begrepen dat er iets zou worden veranderd. Löw heeft die kans niet gepakt en heeft de meeste spelers een tweede kans gegeven tijdens de Nations League. Die kans hebben ze niet gepakt, zoals we allemaal hebben kunnen zien."

Löw gaf uit het niets aan dat hij het drietal van Bayern München niet meer zou gebruiken. "Dat is voor mij echt onacceptabel", oppert Matthäus, die een verandering onder de lat wél ziet zitten. "Marc-André ter Stegen verdient een eerlijke kans door zijn goede prestaties van de afgelopen twee jaar. Als de keuzes worden gemaakt op basis van prestaties, moet dat ook voor hem gelden", wijst hij tegenover BILD op de concurrent van aanvoerder Manuel Neuer.