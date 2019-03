Molenaar verbaasd door persbericht: ‘Bij mijn weten ben ik ontslagen’

Robert Molenaar werd dinsdag aan de kant gezet als hoofdtrainer van Roda JC Kerkrade. De vijftigjarige trainer stond sinds 2017 aan het roer bij de Limburgers, maar krijgt niet de kans om het seizoen af te maken in het Parkstad Limburg Stadion. Molenaar zag zijn ontslag bij de Keuken Kampioen Divisie-club niet aankomen. "Ik had gehoopt dat de emotie bij de club langzaam plaats zou maken voor beleid", vertelt hij in gesprek met De Limburger.

Dinsdagochtend kreeg Molenaar het vervelende nieuws te horen van technisch directeur Harm van Veldhoven. Toch is er nog wat twijfel over de situatie van de trainer. "Bij mijn weten ben ik ontslagen, ik weet niet beter dan dat. Tot mijn verbazing zag ik dat er in een persbericht over ‘non-actief’ werd gesproken. Als ze denken dat de club hiermee geholpen is, moeten ze dat doen", aldus de coach, die met Roda JC degradeerde uit de Eredivisie.

De reden voor zijn ontslag verbaast Molenaar. Voorafgaand aan het huidige seizoen zijn er volgens de trainer namelijk duidelijke afspraken gemaakt. "Toen is gezegd dat vooral de passie en de strijd belangrijk zouden zijn, dat er met veel geluk een play-off-plek in zou zitten. Dat de resultaten nu zo’n groot onderdeel zijn van de reden tot ontslag verbaast me ten zeerste." Roda staat momenteel zevende in de Keuken Kampioen Divisie.

Molenaar wordt in Kerkrade opgevolgd door Eric van der Luer, die het seizoen af zal maken bij Roda JC. "De werkwijze van Eric en van mij ligt ongeveer 180 graden uit elkaar en daar heb ik me ook met grote regelmaat over beklaagd. Maar als privépersoon kan ik prima met hem door een deur." Molenaar is de zesde trainer in zeven jaar, die vertrekt bij Roda. "Deze beslissing zit meer aan de kant zoals het altijd geweest is.”