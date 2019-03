Blunderende UEFA mag onderzoek naar PSG niet heropenen

Paris Saint-Germain kan voorlopig opgelucht ademhalen omtrent de financiële situatie. De Franse topclub ligt al jaren onder een vergrootglas bij de UEFA, dat een onderzoek naar PSG wilde heropenen. Daarbij werden de eigen regels echter overtreden en daarom besloot de club in beroep te gaan bij het Internationaal Sportgerechtshof CAS. Dat werd met succes gedaan en het onderzoek mag niet worden heropend.

Uit publicaties van Football Leaks bleek eerder al dat PSG zich niet altijd aan de regels van het Financial Fair Play houdt. Door de hoge uitgaven op de transfermarkt werd gedacht dat PSG niet zou voldoen aan de regels. De UEFA neemt alle clubs aan het begin van het seizoen onder de loep, maar vond in eerste instantie niets verdacht bij de koploper van de Ligue 1. In oktober 2018 besloot de bond het onderzoek toch weer te openen, maar voldeed daarbij niet aan het eigen reglement. Daarom ging Paris Saint-Germain in beroep bij het CAS.

De beslissing van de UEFA had binnen tien dagen formeel gemaakt moeten worden. Terwijl het onderzoek in oktober werd heropend, werd de beslissing pas op 19 september formeel. Het CAS oordeelde om die reden dat de UEFA het onderzoek niet mag heropenen. Paris Saint-Germain heeft daarom eventjes lucht wat de Financial Fair Play-regels betreft. Aan het einde van dit seizoen neemt de UEFA alle clubs weer onder de loep.