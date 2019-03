Giggs slaat terug na kritiek Ibrahimovic: ‘Blijkbaar weet hij meer’

Ryan Giggs is niet te spreken over de kritiek van Zlatan Ibrahimovic op hem en enkele oud-ploeggenoten. De Zweedse aanvaller laakt de manier waarop Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, David Beckham en Gary Neville en Phil Neville in de media over Manchester United praten en is van mening dat die houding de club niet vooruit helpt. Giggs bereidt zich met Wales voor op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije van zondag en ging tijdens de persconferentie in op het interview met Ibrahimovic.

Giggs, Scholes, Beckham, Butt en de gebroeders Neville speelden in het verleden jarenlang bij Manchester United. Zij wonnen veel prijzen met the Red Devils. "Als je gezamenlijk meer dan tweeduizend wedstrijden voor Manchester United hebt gespeeld, mag je best een mening hebben", vindt Giggs. "Soms zijn we positief, soms juist negatief. Maar ik denk dat het geen invloed heeft op de resultaten."

Na zijn actieve loopbaan werkte Giggs ook nog als assistent-trainer op Old Trafford. Inmiddels is hij sinds 2016 bondscoach van Wales. "We zijn supporters van de club, net als andere oud-spelers, die ook op televisie en radio komen. In het voetbal hebben mensen vaak een andere mening, maar blijkbaar weet Ibrahimovic meer over de club dan wij", sneert de oud-middenvelder, die dertien keer landskampioen werd met United.

Ibrahimovic speelde tussen 2016 en 2018 bij de Engelse topclub, maar kende door blessures geen gelukkige periode op Old Trafford. In gesprek met de Daily Mirror liet hij eerder weten dat hij de kritiek van onder meer Giggs niet netjes vindt. "Ze zitten niet meer bij de club. Ze zijn op tv en klagen dan alleen maar omdat ze niet meer bij de club betrokken zijn. Als je voor de club wilt werken, ga dan op zoek naar een baantje bij de club. Het kan niet zo zijn dat je alleen maar op tv bent om te klagen en kritiek te leveren."