Kökcü wil via Feyenoord stap maken naar ‘de top van Europa’

Orkun Kökcü is een van de weinige lichtpunten bij Feyenoord dit seizoen. De talentvolle middenvelder is doorgebroken in de hoofdmacht en was in de Eredivisie al goed voor twee goals en twee assist in zeven wedstrijden. De achttienjarige jeugdinternational van Oranje hoopt uit te groeien tot een vaste waarde bij Feyenoord, om vervolgens de stap naar de Europese top te maken.

De middenvelder werd in 2014 door Feyenoord weggehaald uit de jeugdopleiding van FC Groningen. Dit seizoen debuteerde hij onder trainer Giovanni van Bronckhorst in het eerste elftal. “Aan het begin van het seizoen was het mijn doel om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen en minuten te maken”, legt Kökcü uit in gesprek met FOX Sports. “De laatste weken is het lekker gegaan, nu moet ik doorpakken.”

Kökcü klopte al langer op de deur bij Feyenoord. “Ik was er al langer klaar voor”, zegt hij. “Maar ik heb nu de kans gekregen en gepakt. Het is nu mijn doelstelling om basisspeler te worden en daar ga ik alles aan doen.” De talentvolle middenvelder heeft ook doelen voor op de lange termijn. “Ik wil eerst een goed aantal wedstrijden bij Feyenoord spelen en dan de stap naar de top van Europa maken.”

Feyenoord meldde vorige week dat Kökcü zijn contract met drie jaar verlengt. De middenvelder ligt met zijn nieuwe verbintenis tot medio 2023 vast in De Kuip. "Ik heb uitgebreid met de club gesproken over de plannen met mij en voel het vertrouwen dat ik hier bij Feyenoord de komende jaren kan uitgroeien tot een vaste waarde", zei hij op de website van Feyenoord.