Bernardeschi rekent op Ronaldo tegen Ajax: ‘Schorsing zou gek zijn’

Federico Bernardeschi zou het ‘gek’ vinden als Cristiano Ronaldo geschorst wordt door de UEFA in de kwartfinale van de Champions League. De Europese voetbalbond maakte maandag bekend dat er een onderzoek is gestart naar het gedrag van de Portugees, die na een doelpunt tegen Atlético Madrid (3-0) het zogenoemde cojones-gebaar maakte.

Ronaldo imiteerde in het Allianz Stadium Diego Simeone. De trainer van Atlético Madrid maakte het gebaar in de heenwedstrijd in het Wanda Metropolitano, na een doelpunt van José María Giménez. De UEFA besloot de coach de straffen met een boete van 20.000 euro en nadat ook Ronaldo het gebaar maakte in Turijn, besloot de voetbalbond een onderzoek te starten. Mocht hij voor een wedstrijd geschorst worden, dan mist hij de heenwedstrijd van Juventus tegen Ajax in de kwartfinale van de Champions League.

Ploeggenoot Bernardeschi zou een schorsing van Ronaldo onterecht vinden. “Ik denk niet dat hier nog iets aan toegevoegd moet worden”, zei de Italiaan dinsdag op een persconferentie. “Ik denk niet dat het iets is waar gekeken moet worden. Een schorsing zou heel gek zijn. Ik denk dat het hier bij zal blijven. Hij vierde een doelpunt, het was een gebaar. Ik zie Ronaldo altijd als een rustig persoon, maar zo zijn we allemaal. Ik ben ervan overtuigd dat het goedkomt.” De UEFA bepaalt op donderdag 21 maart welke straf Ronaldo krijgt opgelegd.

Eerder gaf Juventus-directeur Pavel Nedved al aan dat hij niet vreest voor een schorsing voor Ronaldo. “Het was een gebaar dat op het veld werd gemaakt en op het veld zal blijven. Hij reageerde gewoon op alle hoon die hij over zich heen kreeg in Madrid en door de uitsupporters in ons eigen stadion”, stelde de Tsjech. Ajax ontvangt Juventus op woensdag 10 april. De return in Turijn volgt op dinsdag 16 april.