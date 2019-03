‘Komst Nicolás Tagliafico ondanks lovende rapporten onwaarschijnlijk’

Nicolás Tagliafico wordt de laatste dagen gelinkt aan een transfer naar Barcelona en volgens Mundo Deportivo is het verhaal niet uit de lucht gegrepen. De Catalaanse topclub heeft de linksback van Ajax namelijk meerdere malen bekeken. Een transfer van Tagliafico van Amsterdam naar Barcelona lijkt echter onwaarschijnlijk, zo klinkt het.

SPORT meldde zondag dat zaakwaarnemer Ricardo Schlieper 'enkele weken geleden' bij Barcelona aanklopte om te peilen of de club interesse had in Tagliafico. Ook zou Real Madrid in de Argentijn een transferoptie zien. Volgens Mundo Deportivo biedt Schlieper zijn cliënt echter helemaal niet bij clubs aan, aangezien veel topclubs al zelf interesse hebben getoond. De spelersmakelaar zou geduldig wachten tot de juiste aanbieding zich aandient.

Atlético Madrid is een van de clubs die belangstelling heeft voor Tagliafico, die nog tot medio 2022 vastligt bij Ajax. De Madrileense club gaat komende zomer waarschijnlijk afscheid nemen van Filipe Luis, waardoor men op zoek moet naar een vervanger. Tagliafico is echter kieskeurig als het om zijn toekomstige club aankomt, aangezien hij verzekerd wil zijn van veel speelminuten.

Tagliafico staat ook op de radar van Barcelona, zo verzekert Mundo Deportivo in navolging van SPORT. Scouts van Barcelona hebben de Ajacied, net als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, uitvoerig bekeken. Barcelona zou de back 'perfect' kennen en veel lovende rapporten over hem hebben. De kans is echter klein dat Tagliafico naar Barcelona wil verkassen vanwege de aanwezigheid van vaste kracht Jordi Alba, die onlangs tot medio 2024 verlengde.