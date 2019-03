Dinsdag, 19 Maart 2019

Real Madrid richt pijlen op tweetal van Chelsea

De toekomst van Gonçalo Guedes ligt mogelijk in Engeland. Zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft de buitenspeler aangeboden bij Manchester United, dat bereid is om aan het einde van het seizoen 57 miljoen euro over te maken naar Valencia. (Don Balon)

Bilal Brahimi heeft zich in de kijker gespeeld bij Liverpool en Newcastle United. Toch lijkt het erop dat de jonge vleugelaanvaller van Middlesbrough, tevens jeugdinternational van Frankrijk, naar Stade Rennes gaat verkassen. (teamTALK)

Naast Eden Hazard hoopt Real Madrid ook N’Golo Kanté weg te kunnen kapen bij Chelsea. De Koninklijke is echter niet de enige met belangstelling voor de Fransman, want ook Paris Saint-Germain en Juventus hebben interesse. (Calciomercato) is echter niet de enige met belangstelling voor de Fransman, want ook Paris Saint-Germain en Juventus hebben interesse.

Bij Arsenal is men niet tevreden over de prestaties van Denis Suárez. The Gunners overwogen de van Barcelona gehuurde middenvelder al voortijdig terug te laten keren naar Spanje. (The Sun)

AS Roma en Stephan El Shaarawy hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract. De vleugelaanvaller lag nog vast tot medio 2020, maar tekent voor vier seizoenen bij en gaat drie miljoen euro per jaar opstrijken. (Calciomercato)