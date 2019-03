NAC Breda-aanvoerder: ‘Ik schaam me dat het zover is gekomen’

De spelersgroep van NAC Breda schaamt zich voor het vertrek van trainer Mitchell van der Gaag. De coach gooide maandag de handdoek in de ring, nadat zijn ploeg afgelopen zaterdag in het Rat Verlegh Stadion met 0-4 onderuit ging tegen FC Utrecht. De Bredanaars staan op de laatste plaats in de Eredivisie en stevenen af op degradatie. "Wij als team hebben mensen in de steek gelaten”, reageert aanvoerder Menno Koch in gesprek met de NOS.

NAC bungelt al het hele seizoen onderin de Eredivisie en lijkt een wonder nodig te hebben om degradatie af te wenden. Koch geeft aan dat hij het moeilijk vond om woorden te vinden toen hij afscheid nam van de trainer, die bezig was aan zijn eerste seizoen in Breda. “Persoonlijk had ik het graag met hem afgemaakt. Ik schaam me dat het zover is gekomen. Ik voel me er ook verantwoordelijk voor. Wij als team, maar ik voorop.”

Behalve op sportief gebied is het ook op bestuurlijk niveau een moeizaam seizoen bij NAC. Vanwege de tegenvallende resultaten werd eerder al afscheid genomen van technisch directeur Hans Smulders. Daarna trokken ook algemeen directeur Justin Goetzee, commercieel manager Eric Mathijsen en manager jeugdopleiding Tim Gilissen de deur in Breda achter zich dicht. “Die mensen staan niet op het veld, daar moeten wij het laten zien”, aldus Koch.

NAC heeft nog acht wedstrijden om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen. "Acht punten. Dat zijn drie wedstrijden winnen, de kans dat we erin blijven is er gewoon nog. Het gaat heel moeilijk worden en misschien vind iedereen het wel gek dat ik dit allemaal zeg, maar we moeten er wel geloof in houden”, aldus Koch, die hoopvol blijft. "We gaan tot het gaatje. Er zijn veel gekke dingen gebeurd in voetbal, dat moeten wij ook bewerkstelligen."