Schreuder bedankt Ajax en Overmars: ‘Er werd mij een grote kans geboden’

Dinsdag maakte Ajax bekend dat Alfred Schreuder vanaf volgend seizoen hoofdtrainer is van Bundesliga-club TSG Hoffenheim. De huidige assistent van hoofdtrainer Erik ten Hag wordt bij Ajax na de zomer vervangen door Christian Poulsen. Hoffenheim is blij met de terugkeer van Schreuder, die eerder als assistent van Julian Nagelsmann bij de Duitse club werkzaam was.

Technisch directeur Alexander Rosen laat weten verheugd te zijn met de terugkeer van Schreuder, mede vanwege de expertise en communicatieve vaardigheden van de Nederlander. “Ik verheug me er persoonlijk op samen met Alfred aan de ontwikkeling van de ploeg te werken”, aldus Rosen. “Alfred draagt het DNA van de club al bij zich en past zowel vaktechnisch als qua karakter perfect bij ons”, vult directielied Frank Briel aan.

Schreuder, die voor drie jaar tekent, kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur, zo laat hij weten op de site van Hoffenheim. De trainer wil voortborduren op de successen bij Hoffenheim, maar hoopt ook zijn 'eigen accenten' te kunnen leggen. "Ik bedank Ajax en vooral sportief directeur Marc Overmars voor de medewerking, het begrip en het in vervulling laten gaan van mijn wens.”

De oefenmeester is dankbaar dat hij vanaf januari 2018 de kans kreeg om als assistent van Ten Hag te fungeren bij Ajax. “Er werd mij een grote kans geboden. Ik mocht een jonge, gemotiveerde en zeer getalenteerde ploeg trainen, een ploeg die onze ideeën heeft geaccepteerd een aangewend”, aldus Schreuder, die met Ajax onder meer de kwartfinales van de Champions League heeft bereikt.