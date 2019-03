Deze toppers moet je in de gaten houden tijdens de interlandperiode

Deze week liggen de diverse Europese topcompetities stil vanwege de interlandonderbreking. Het Nederlands elftal werkt EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Duitsland af, terwijl Lionel Messi en Cristiano Ronaldo voor hun rentree als international staan bij respectievelijk Argentinië en Portugal. Voetbalzone kijkt tijdens de interlandperiode echter met extra aandacht naar de volgende vijf spelers.

Door Demen Bülbül

João Félix (19) - Portugal en Benfica

De grootste belofte van het Portugese voetbal debuteert in de selectie van bondscoach Fernando Santos, nadat hij tijdens de twee eerdere interlandperiodes van dit seizoen nog geblesseerd verstek moest laten gaan. João Félix floreert de laatste maanden bij zijn club Benfica in de rol van second striker en kan sinds de jaarwisseling indrukwekkende cijfers overleggen: in zijn laatste elf wedstrijden in de Liga NOS was hij goed voor acht doelpunten en vier assists. Imposante statistieken voor een speler die vooral wordt geroemd om zijn creativiteit. Het negentienjarige toptalent is onnavolgbaar met de bal aan de voet en toont daarmee gelijkenissen met oud-international Rui Costa. Félix is technisch bijna volmaakt en wordt in eigen land beschouwd als de natuurlijke opvolger van Cristiano Ronaldo. Aankomende vrijdag staan de twee mogelijk voor het eerst met elkaar op het veld. Portugal opent zijn EK-kwalificatiecampagne dan in het Estádio da Luz van Benfica tegen Oekraïne; drie dagen later wacht in datzelfde stadion de ontmoeting met Servië.

De Portugezen hopen hun EK-titel uit 2016 over anderhalf jaar met succes te verdedigen en lijken met de doorbraak van Félix een geheim wapen achter de hand te hebben. Félix opereert bij Benfica doorgaans als tweede spits, maar kan ook iets lager op het veld spelen, als nummer 10, of op de flank, als spelmaker. Scouts van Manchester City, Manchester United en Liverpool struinen naar verluidt wekelijks vanuit Engeland af naar Portugal om de verrichtingen van Félix van dichtbij te aanschouwen, maar de tienersensatie ziet zijn toekomst zelf eerder in LaLiga, zo gaf hij deze week toe tegenover Marca. Real Madrid lijkt gezien de omstandigheden zijn meest reële bestemming. De Koninklijke is na een nu al compleet mislukt seizoen uit op eerherstel en nam onlangs met de terugkeer van Zinédine Zidane reeds een voorschot op een spectaculaire transferzomer. De naam van Félix zingt volgens diverse Spaanse media regelmatig rond op de burelen van de club, maar met minder dan 120 miljoen euro, de waarde van de ontsnappingsclausule in het contract van het Portugese wonderkind, zal men niet hoeven aan te kloppen in het Estádio da Luz.

Julian Brandt (22) - Duitsland en Bayer Leverkusen

De nationale ploeg van Duitsland is na het dramatisch verlopen WK van afgelopen zomer in Rusland nog altijd zoekende. Die Mannschaft degradeerde in november uit Divisie A van de Nations League en begint met een tamelijk gerenoveerde selectie aan de EK-kwalificatiereeks. Oudgedienden Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller werden deze maand publiekelijk afgeserveerd door bondscoach Joachim Löw, terwijl Mesut Özil eerder de eer al aan zichzelf hield. Löw staat voor de opgave de Duitsers een nieuw gezicht te geven en kan daarbij deels voortborduren op het succes van Peter Bosz bij Bayer Leverkusen. Onder het bewind van de Nederlandse oefenmeester heeft Julian Brandt namelijk een opmerkelijke metamorfose ondergaan. De creatieve rechtspoot heeft zijn vertrouwde linkerflank sinds januari ingeruild voor een centralere positie en is in zijn nieuwe rol de absolute spil in het elftal van Bosz. Brandt liet in zijn laatste acht Bundesliga-optredens drie doelpunten en acht assists aantekenen en is, nog veel meer dan teamgenoot en collega-international Kai Havertz, de speler die die Werkself vooruit stuwt met zijn creativiteit en explosiviteit.

De huidige rol die Brandt bij Bayer Leverkusen heeft onder Bosz, vervulde hij in het Duitse elftal nog maar zelden. De jongeling hoopt echter vurig op een kans in de as van het veld, zo zei hij vorige maand na het uitduel van Bayer Leverkusen met 1. FSV Mainz (1-5): "Als de bondscoach op zoek is naar een nummer tien, dan denk ik dat ik over de benodigde kwaliteiten beschik. Ik speel graag op het middenveld. Als buitenspeler ben je meer gebonden aan je positie op de flank en heb je minder ruimte. Centraal geniet ik de meeste vrijheid en in die rol voel ik me uitstekend." Löw heeft na het afzwaaien van Özil niet langer de beschikking over een klassieke nummer tien, waardoor de bondscoach voorlopig af lijkt gestapt van het vertrouwde 4-2-3-1-systeem. Duitsland experimenteerde in de laatste twee interlands van het vorig kalenderjaar, vriendschappelijk tegen Rusland (3-0 zege) en in het kader van de Nations League tegen Nederland (2-2), met vijf verdedigers, waarvan twee wingbacks. Brandt kwam in die duels slechts 25 minuten in actie, maar zou gezien zijn huidige vorm weleens Duitslands hoop in bange dagen kunnen zijn.

David Neres (22) - Brazilië en Ajax

De komende interlandperiode staat voor de Braziliaanse ploeg vooral in het teken van experimenteren. De Goddelijke Kanaries zijn aankomende zomer gastheer van de Copa América en zullen de vriendschappelijke wedstrijden tegen Panama en Tsjechië aangrijpen om de renovatie die na het afgelopen WK is ingezet verder gestalte te geven. Bondscoach Tite zinspeelt richting de toekomst op een voorhoede met Neymar en Vinícius Júnior, maar doordat beiden met blessures kampen, mag David Neres plots hopen op zijn interlanddebuut. De aanvaller van Ajax kwam uit voor de Onder 20-ploeg van het Zuid-Amerikaanse land, maar zijn debuut in het hoogste vlaggenschip leek gezien de moordende concurrentie ver weg. Neres maakte onlangs in de achtste finales van de Champions League echter naam voor zichzelf in het tweeluik met Real Madrid en kreeg na het afhaken van Vinícius Júnior alsnog een uitnodiging van Tite, die in eerste instantie de voorkeur had gegeven aan de dribbelaar van Real Madrid. Ofschoon het naderende interlanddebuut van Neres lange tijd een utopie leek, past zijn uitnodiging wel binnen de weg die de Brazilianen zijn ingeslagen na het teleurstellend verlopen WK in Rusland.

Brazilië strandde afgelopen zomer tijdens het mondiale eindtoernooi immers al in de kwartfinales tegen België, waarna afscheid werd genomen van een groot aantal routiniers. Onder anderen Pedro Geromel, Renato Augusto, Paulinho, Fernandinho, Willian en Fred maken voorlopig niet langer deel uit van de selectie van Tite. De keuzeheer vertrouwt achterin nog steeds op de ervaring van João Miranda en Thiago Silva, maar heeft vooral op het middenveld en voorin doorgeselecteerd. Van de huidige selectie maakten Éder Militão, Arthur Melo, Lucas Paquetá, Allan, Richarlison en Everton Soares bijvoorbeeld allen pas na het WK hun interlanddebuut. Het valt te bezien welke rol Tite in gedachte heeft voor Neres, maar wie Brazilië afgelopen zomer heeft zien voetballen op het WK, zal ongetwijfeld herkennen dat het gebrek aan diepte voorin schrijnend was. Neres heeft niet de doelgerichtheid van Richarlison of het voetbalgogme van Felipe Anderson, maar zijn snelheid en onvoorspelbaarheid maken de Ajacied richting de Copa América van aankomende zomer een interessante optie voor Tite.

Nicolò Zaniolo (19) - Italië en AS Roma

Na jaren van creatieve armoede heeft Italië eindelijk weer een speler die het echt verdient om het predicaat van trequartista te dragen. Nicolò Zaniolo is een spelmaker van een uitstervend ras: lang, een tikkeltje houterig en op het eerste oog niet al te snel, maar wel ontzettend balvaardig. De geboren Toscaan was afgelopen zomer samen met Davide Santon en Radja Nainggolan onderdeel van een spelersruil tussen AS Roma en Internazionale en is na een aanpassingsperiode uitgegroeid tot een publiekslieveling in het Stadio Olimpico. Het doelpunt dat Zaniolo eind vorig jaar maakte in de thuiswedstrijd tegen Sassuolo verraadde veel van zijn klasse: nadat verdediger Gian Marco Ferrari en doelman Andrea Consigli op bijna meelijwekkende wijze het bos in waren gestuurd, volgde een subtiele lob. De positie van Zaniolo staat sinds zijn kunststukje tegen Sassuolo niet meer ter discussie bij Roma: in de tien Serie A-wedstrijden die volgden was hij negenmaal basisspeler, evenals in beide duels met FC Porto in de achtste finales van de Champions League.

?? Nicolo Zaniolo met een geniale ingeving. De spelers van Sassuolo zaten erbij en keken ernaar... #ASRomapic.twitter.com/ZhUeWMSQkL — AS Roma Dutch (@RomaDutch) 28 december 2018

Zaniolo was afgelopen zomer met Italië Onder-19 verliezend finalist op het EK in Polen en behoorde met een doelpunt en drie assists tot de uitblinkers op dat toernooi. De middenvelder miste geen duel en had grote indruk gemaakt op Roberto Mancini, sinds afgelopen mei de bondscoach van de Azzurri. "Ik heb hem tijdens het toernooi gevolgd en ik zag dat hij speciale kwaliteiten had voor zo’n jonge jongen, ondanks dat hij zijn debuut op het hoogste niveau nog moest maken. Met alle respect voor alle andere spelers: op fysiek en technisch gebied was Zaniolo superieur aan hen. Hij is het talent van de toekomst", zo sprak de oefenmeester afgelopen januari in gesprek met Corriere dello Sport. Deze week beginnen Mancini en zijn ploeg aan een nieuw hoofdstuk. Italië opent zijn EK-kwalificatiecampagne zaterdagavond in Udine met een thuiswedstrijd tegen Finland, waarna volgende week dinsdag in Parma de ontmoeting met Liechtenstein op het programma staat. De Italiaanse voetballiefhebber is de laatste jaren nauwelijks verwend, maar het aanstaande interlanddebuut van Zaniolo mag zonder meer als een lichtpuntje in de duisternis worden beschouwd.

Tanguy Ndombele (22) - Frankrijk en Olympique Lyon

Van alle hyperambitieuze spelers die de selectie van Olympique Lyon herbergt, was er maar één die tijdens de dubbele ontmoeting met Barcelona in de achtste finales van de Champions League een geslaagde sollicitatie deed ten overstaan van de Europese top: Tanguy Ndombele. De controlerende middenvelder kon niet voorkomen dat les Gones in de return naar de slachtbank werden geleid (5-1), maar bleef zelf als één van de weinigen wel zeer behoorlijk op de been. Ndombele won in het Camp Nou tien van de dertien persoonlijke duels die hij aanging - geen enkele speler op het veld won procentueel gezien meer van zijn duels - en voetbalde zichzelf een aantal keer op bijzonder fraaie wijze onder de Catalaanse druk uit. Dat laatste is één van zijn grootste kwaliteiten en dankt hij vooral aan zijn eerste aanname, zo legde Lyon-trainer Bruno Génésio onlangs uit in gesprek met Tuttosport: "Hij kan zichzelf met zijn eerste aanname lanceren en vervolgens voorbij drie tegenstanders gaan. Als hij eenmaal op gang is, is hij niet te stoppen." Ndombele is pas bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Lyon, maar een volgende stap lonkt nu al.

Génésio ziet zijn pupil voor Juventus spelen, terwijl vanuit Engeland Manchester City aan het krachtmens zou trekken. Voorzitter Jean-Michel Aulas zei vorige week Ndombele het liefst naar een Franse club te zien verkassen, met Paris Saint-Germain als meest logische bestemming. Lyon wenst naar verluidt echter pas bij een bod van ruim 80 miljoen euro mee te werken aan een vertrek van Ndombele, die zijn transferwaarde de komende tijd verder kan opvijzelen als international van Frankrijk. Bondscoach Didier Deschamps haalde Ndombele na het WK in Rusland voor het eerst bij de selectie van les Bleus en liet hem sindsdien viermaal opdraven. Tijdens de laatste interlandperiode profiteerde de middenvelder van Lyon van een blessure van Paul Pogba, maar inmiddels heeft hij Steven Nzonzi verdrongen uit de selectie van Frankrijk. Nzonzi beleeft een teleurstellend seizoen in Italië bij AS Roma en lijkt in de pikorde definitief voorbijgestreefd door Ndombele. Pogba en N’Golo Kanté zijn op het Franse middenveld voorlopig onaantastbaar, maar met Ndombele heeft het duo er een gewaagde concurrent bij. Frankrijk vangt zijn EK-kwalificatiereeks vrijdag aan met een uitwedstrijd tegen Moldavië en kruist enkele dagen later in eigen huis de degens met IJsland.