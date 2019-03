Evra haalt weer uit: ‘Er deden jochies mee die mijn schoenen schoonmaakten’

Patrice Evra heeft opnieuw uitgehaald naar Paris Saint-Germain, dat twee weken geleden door zijn oude club Manchester United uitgeschakeld werd in de Champions League. Les Parisiens bouwden in de heenwedstrijd met een 0-2 overwinning op Old Trafford nog een flinke marge op, maar moesten na een 1-3 nederlaag in eigen huis toch afscheid nemen van het miljardenbal.

Evra kreeg het niet lang na dat duel al aan de stok met Jérôme Rothen, die het niet vond kunnen dat een Fransman juichte om de uitschakeling van PSG. Evra noemde zijn voormalige ploeggenoot toen onder meer een ‘zoon van een lek condoom’ en dreigde Rothen wat aan te doen als de twee elkaar tegen het lijf zouden lopen: “Je bent echt boos, nietwaar, blondje? De volgende keer dat ik je zie, sla ik je in je gezicht.”

De oud-linksback kan de wedstrijd blijkbaar nog niet van zich afzetten, want op een op maandag opgedoken filmpje op social media haalt Evra opnieuw uit naar Paris Saint-Germain: “We speelden met een D-team. We hebben jullie afgemaakt”, verwijst hij naar het grote aantal afwezigen bij the Red Devils tijdens de wedstrijd in het Parc des Princes.

Ole Gunnar Solskjaer kon tijdens dat beslissende duel geen beroep doen op onder meer Paul Pogba, Nemanja Matic, Anthony Martial en Jesse Lingard. “Er deden wat jochies mee die mijn schoenen nog schoon hebben gemaakt toen ik bij United speelde. Daar staan jullie dan PSG, met jullie rode lopers… stelletje lafaards!”