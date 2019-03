Christian Poulsen gaat Alfred Schreuder vervangen bij Ajax

Alfred Schreuder gaat Ajax na dit seizoen verlaten, zo meldt de club dinsdagmiddag in een persbericht. De assistent-trainer van de Amsterdammers staat sinds januari 2018 aan de zijde van hoofdtrainer Erik ten Hag, maar gaat na dit seizoen aan de slag bij TSG Hoffenheim. Ajax krijgt naar verluidt een transfersom van iets minder dan een miljoen euro.

"Alfred heeft al in Bundesliga gewerkt en kan daar deze zomer als hoofdtrainer aan de slag. Dat wil hij heel graag en wij hebben besloten daar niet voor te gaan liggen", laat directeur voetbalzaken Marc Overmars weten. Christian Poulsen wordt met ingang van komend seizoen als assistent-trainer toegevoegd aan de technische staf van de A-selectie, zo meldt de club.

De Deen tekent een contract voor twee jaar. Poulsen liep sinds september enkele maanden stage bij de technische staf van de hoofdmacht. Tussen 2012 en 2014 kwam de oud-middenvelder in totaal tot 54 wedstrijden voor Ajax en scoorde hij één keer. In deze periode werd hij twee keer landskampioen en won hij in 2013 de Johan Cruijff Schaal.

Schreuder stond ook in de belangstelling van RB Leipzig, waar hij had kunnen worden herenigd met Julian Nagelsmann, waar hij eerder goed mee samenwerkte bij Hoffenheim. De Telegraaf weet te melden dat Ajax iets minder dan een miljoen euro ontvangt ter compensatie. Schreuder lag nog tot de zomer van 2020 vast in de Johan Cruijff ArenA.