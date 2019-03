Dumfries bijt van zich af: ‘Die hebben niet zoveel verstand van voetbal’

Denzel Dumfries vindt niet dat hij momenteel in een mindere fase zit. De verdediger van PSV, die afgelopen zomer sc Heerenveen inruilde voor de huidige koploper van de Eredivisie, speelt in de tweede seizoenshelft volgens menigeen slechter dan voorheen. De back wordt door enkele fans zelfs uitgefloten, iets wat Dumfries moeilijk kan begrijpen.

“Je merkt gewoon om je heen dat je wat artikelen voorbij ziet komen. Ik ben het er niet mee eens dat het een mindere fase is in mijn carrière", zegt Dumfries in gesprek met RTV Rijnmond. "We gaan gewoon lekker door. Natuurlijk zitten er mindere wedstrijden tussen. Aan het begin van het seizoen wist ik ook dat ik wat wedstrijden minder zou spelen. Daar ontkom je niet aan."

In de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (2-0) werd Dumfries uitgefloten door enkele supporters. "Maar een enkeling begint met fluiten, waarvan ik denk: die hebben niet zoveel verstand van voetbal. Je staat 1-0 voor (door een treffer van Luuk de Jong, red.) en het voetbal loopt iets minder. Alleen je wint alsnog die wedstrijd."

Dumfries is door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor de EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Duitsland. De rechtervleugelverdediger hoopt op een basisplek bij Oranje, maar weet dat de concurrentie groot is. "We gaan het meemaken, we zijn na een lange tijd weer bij elkaar. Het zijn weer twee mooie wedstrijden. We gaan het zien."